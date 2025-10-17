El horóscopo de mañana, sábado 18 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 18 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Aflorarán en usted nuevas inquietudes profesionales que le conducirán a intentar ampliar sus horizontes. Un amigo puede resultarle de gran ayuda. En su vida social conseguirá el éxito.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Llevar a cabo su trabajo se le hará hoy muy cuesta arriba. Sin embargo, sus logros serán superiores a lo previsto. Día propicio para pasar su tiempo libre tranquilamente, disfrutando en pleno entendimiento de la compañía de sus familiares.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

No abuse de su capacidad de persuasión y no fuerce a nadie para que actúe en contra de sus deseos. Habrá algo de tensión familiar, pero le será fácil disiparla. Es muy posible que reciba una mala noticia relativa a un amigo. Felicidad en el amor.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En el aspecto profesional algo puede no salir como pensaba, pero su buen estado de ánimo le ayudará a aceptarlo con la mejor disposición. Las relaciones con amigos serán buenas y en el plano familiar habrá mucha comunicación y gran entendimiento.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Día especialmente propicio para actividades creativas. Su alto grado de iniciativa le permitirá satisfactorios e importantes avances en su trabajo. Puede que surja algún problema con una persona a la que aprecia de veras. En el plano sentimental todo resultará satisfactorio.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Puede que una indisposición no le permita llevar a cabo lo que se había propuesto. Olvídese de todo y céntrese en recuperar su buena forma. En compensación la suerte le sonreirá en algún juego de azar.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Es muy posible que su extroversión le lleve a hacer comentarios inoportunos en su entorno laboral. Procure morderse la lengua, pues sus opiniones pueden ser mal recibidas. En el plano familiar el día será rico en compensaciones.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Sus opiniones sobre temas profesionales serán certeras y muy tenidas en cuenta. Quizás haya algo que deba rectificar, para lo que encontrará cooperación. En el terreno amistoso brillará la comprensión y en el sentimental todo marchará sobre ruedas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Total cooperación en su entorno laboral, en un clima de entendimiento y armonía. En el plano sentimental quizás surjan desavenencias con su pareja por motivos económicos. Haga un esfuerzo por comprender su punto de vista y no se encierre en su postura.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Día de grandes logros en el terreno profesional, en el que todo resultará positivo y con notables mejoras económicas. Su euforia necesitará una válvula de escape, pero le convendrá ser moderado y huir de los excesos. En el plano afectivo reinará la comunicación.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Conseguirá sus objetivos profesionales aunque con trabajo. Disfrutará de un estado de ánimo excelente, con tendencia a la exageración. Relaciones afectivas buenas. Cuide su garganta.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

En una negociación profesional procure no mostrar sus cartas antes de tiempo y déjese guiar por su intuición, que le ayudará a coronarla con éxito. Relación sentimental buena, pero no lo dé todo por hecho y ponga un poco de su parte.