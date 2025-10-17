Redes sociales
Un extranjero revela por qué no se puede vivir bien en España: "Seamos sinceros"
El creador de contenido italiano desvela el motivo a través de su cuenta personal de TikTok
Ricardo Castelló
Muchos extranjeros vienen a visitar o a vivir a España, ya que es uno de los países que mejor calidad de vida tiene. Sin embargo, cuando llegan a la península ibérica se encuentran con una cultura y unas tradiciones totalmente opuestas a las de su país.
Es el caso de un joven italiano, Luca, que residió en España y ha querido compartir en su cuenta de TikTok el motivo por el que muchos italianos están abandonando el país. Luca empieza diciendo en el vídeo que "España es preciosa, pero seamos sinceros".
"La realidad es que muchos italianos se están marchando de España, y no porque no les guste la cultura o la vida allí, sino simplemente porque se ha llegado a una situación en la que las personas con un trabajo sencillo de 1200-1300 euros ya no pueden vivir bien", comenta en TikTok.
El influencer asegura que, desde su país, se presenta a España como un lugar lleno de libertad y fiesta, aunque no todo es tan ideal, ya que, según cuenta desde su experiencia personal, es muy complicada la situación laboral. No obstante, él encontró trabajo fácilmente.
Luca se mudó a Valencia en busca de un mejor estilo de vida, pero con el tiempo se dio cuenta de que su situación no era muy diferente, ya que al final tenía la misma sensación: trabajar para ganar un sueldo.
"Durante siete meses seguidos no vi a mi familia. Allí decidí buscar una solución, porque te juro que estaba al límite. Porque siempre llegaba a fin de mes con apuros, los sueldos eran lo que eran y me gastaba la mayor parte en el alquiler, que era de casi 800 euros al mes", detalló.
Para encontrar una solución, tuvo que ponerse a trabajar en otro trabajo al mismo tiempo, y fue entonces cuando "empecé a generar esos ingresos extra que me permitieron estar más tranquilo a fin de mes".
"Así que poco a poco me fui creando cada vez más esta libertad", concluyó. A pesar de ello, finalmente decidió dejar el trabajo para enfocarse en otras cosas y volver a Italia.
