Aurelio Rojas, cardiólogo: "El 90% de las personas usa mal el aceite de oliva"

El aceite de oliva es uno de los principales protagonistas de la mayoría de platos de cualquier hogar del país hasta haberse situado como un indispensable en cualquier cocina por su inigualable sabor y sus beneficios para la salud. Sin embargo, a pesar de la frecuencia con la que lo utiliza la ciudadanía, el cardiólogo malagueño Aurelio Rojas ha asegurado que "el 90% de las personas usa mal el aceite de oliva".

Tal y como ha recalcado el profesional, diversas investigaciones y estudios recientes realizados por instituciones tan emblemáticas y reconocidas como la Universidad de Harvard y Predimed han mostrado los cuantiosos efectos positivos que tiene el aceite de oliva en la salud, pues permite disminuir el riesgo de infarto y de demencia. Sin embargo, para ello es importante tener en cuenta una serie de requisitos para que este producto sea efectivo para el bienestar.

La cantidad necesaria de aceite para mejorar la salud, según el cardiólogo malagueño

"Mucha gente comete el error de tomar cualquier aceite, pero siempre tiene que ser virgen extra y utilizarlo en crudo", ha recalcado el profesional, que ha explicado que consumir, al menos, 15 mililitros de aceite de oliva extra cada día, es decir, una cucharada, reduce un 30% el riesgo de infarto y un 28% el riesgo de morir por demencia.

Los beneficios que aporta este oro líquido al organismo se producen debido a que contiene sustancias clave para la salud como los prolifenoles, que son antioxidantes que protegen las arterias del estrés oxidativo; el oleocantal, con un efecto antiinflamatorio similar al Ibuprofeno, y el ácido oleico, que mejora la sensibilidad a la insulina y la función endotelial, es decir, el conjunto de actividades que realiza la capa de células que recubre el interior de los vasos sanguíneos y linfáticos, y el corazón.

El cardiólogo malagueño muestra los beneficios del aceite de oliva en la salud

"Contiene potentes antioxidantes con efectos antiinflamatorios directos sobre la pared de nuestras arterias, lo que significa menor riesgo de rotura de placa e infarto, y menor riesgo de deterioro cognitivo o demencia", ha señalado Rojas.

Pero para proteger la salud de forma adecuada, el experto ha aconsejado no utilizar aceites de oliva suaves o de cualquier tipo que no sean virgen extra, así como evitar calentarlo a altas temperaturas, ya que pierde sus beneficios. Por ello, el profesional ha afirmado: "Si quieres proteger tu corazón y tu cerebro, uno de tus grandes aliados es el aceite de oliva".