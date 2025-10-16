Este es el truco para dejar la mampara de la ducha como nueva

Las manchas de cal en la mampara de la ducha son uno de los problemas frecuentes que debemos afrontar a la hora de mantener el baño limpio. En algunas ocasiones, pueden haber quedado muy incrustadas y pueden requerir un gran esfuerzo para desaparecer.

Ante este problema, la 'tiktoker' @itsgemipadel ofrece una solución casera y efectiva que va a dejar la mampara del baño como nueva.

En qué consiste el truco

En el momento en que la creadora de contenidos necesita limpiar su baño, aprovecha y comparte con sus seguidores a través de sus redes sociales la solución más efectiva. Consiste en usar papel de horno para fregar la mampara.

En el vídeo, Gema muestra la suciedad que se ha acumulado en el cristal de su ducha y como, para quitarla, coge un papel de horno, lo arruga haciendo una pequeña bola y rasca la mampara. Es entonces cuando se puede apreciar cómo la cal va desapareciendo progresivamente hasta dejar un cristal como nuevo.

Tras este vídeo, otra 'tiktoker' ha añadido otro consejo: humedecer el papel de horno. Alega que haciéndolo de esa forma las manchas de cal van a desaparecer más rápido y sin tanto esfuerzo.

Este truco es rápido, sencillo y asequible y te va a permitir dejar tu baño como nuevo en unos pocos minutos.