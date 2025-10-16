El horóscopo de mañana, viernes 17 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 17 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hoy tendrá tiempo para dedicarlo a su afición favorita, pero no desatienda a las personas de su intimidad. En el plano amistoso habrá comunicación y buen entendimiento. Será un día tranquilo, en el que no habrá ni una nota discordante.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Hoy no le saldrá nada de acuerdo con sus planes. Habrá infinidad de contratiempos que, aunque sin importancia, conseguirán hacerle perder la paciencia. Procure adaptarse a las circunstancias y acepte las cosas tal como se presenten.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Si tiene hijos quizás tenga que ayudarles. No se conforme con lo superficial y trate de llegar al fondo. Su pareja no será objetiva y tendrá tendencia a la exageración. La palabra clave, si quiere tener tranquilidad, será contemporizar.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Es muy posible que surja alguna pequeña contrariedad en el seno familiar, que logrará superar. No se aísle de los demás y acepte una invitación . Alguien de su entorno pondrá de manifiesto su admiración hacia usted.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su vida social estará en cotas altas. Procure esmerarse en su aspecto personal y siga las sugerencias de su pareja, aunque le incomoden. Buenas relaciones amistosas. Pese a sus altibajos el día terminará mucho mejor de lo que empezó.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Buen momento para actividades en grupo que pueden resultar muy agradables. Sin embargo, lo mejor del día le vendrá a través de la familia, ya que uno de sus miembros le dará una gran alegría. Por la noche retírese pronto a descansar.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su intuición le ayudará a encontrar lo más adecuado para usted. Déjese llevar por ella. En los juegos de azar acaso tenga un día afortunado, pero no se exceda en sus apuestas. Esfuércese por complacer a su pareja.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Procure ser menos independiente y haga planes conjuntamente con su familia. Un pequeño extraordinario puede resultar estupendo siempre que no tire la casa por la ventana. Muéstrese cariñoso y fomente la comunicación con su pareja.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Si no procura vencer su apatía perderá gran parte del día. Busque la compañía de personas de su intimidad y esfuércese por integrarse. Logrará sobreponerse y disfrutar de muy gratos momentos, recuperando su normal tono vital.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un proyecto profesional logrará absorberle por completo. Su intuición le permitirá encontrar con rapidez soluciones adecuadas. El resto del día lo dedicará a cultivar la amistad en un clima de perfecto entendimiento.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Actividades hogareñas acapararán gran parte de su tiempo libre. Un compromiso social le dará oportunidad de conocer a otras personas cuyos puntos de vista pueden ser muy interesantes y dignos de tenerse en cuenta.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Relacionarse con amigos resultará ameno y positivo. El punto de vista de los demás puede ayudarle a elegir con acierto algo que afectará a su futura seguridad. La noche se anuncia romántica e íntima.