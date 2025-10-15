El horóscopo de mañana, jueves 16 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 16 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Familia y amistad compaginarán hoy perfectamente. Si sabe rodearse de los amigos adecuados el día resultará excelente, brindándole todo lo necesario para ser feliz. También en el amor habrá buenos momentos.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No trate de impresionar a nadie o podría conseguir resultados contrarios a los que pretende. Hoy deberá prestar atención especial a la palabra moderación. Si así lo hace el día resultará plenamente satisfactorio.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

No intente engañar a su pareja y háblele claramente. Seguro que reacciona mejor de lo que supone y encuentra soluciones para poder compaginar sus deseos con los de usted. Al final del día reinará una unión más profunda.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No desorbite sus pequeños contratiempos familiares y trate de mantener su buen humor. Buena predisposición para trabajos manuales que, si la aprovecha, puede resultar muy gratificante. Con los amigos pasará buenos momentos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Le saldrá al paso una buena oportunidad para pasarlo bien, que deberá aprovechar porque quizás no vuelva a presentársele. Disfrute todo cuanto pueda. Logrará superar su estado de ánimo y el día resultará memorable.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Su estado físico le impulsará a practicar algún deporte, que si no lo hace con moderación puede resultar contraproducente. Relaciones amistosas y familiares dentro de la normalidad. Tenga en cuenta a su pareja a la hora de hacer planes, si no quiere tener roces innecesarios.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tendrá ideas contradictorias respecto a temas que solo le conciernen a usted. Día de mucha reflexión, de la que no sacará nada positivo. No intente buscar respuestas que probablemente no encontrará y trate de divertirse.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Procure no ser mal pensado y no haga interpretaciones erróneas de los comentarios de un amigo. Si se siente aludido sin razón puede estropearle el día a todo el mundo, incluido usted mismo. Su pareja hará alarde de infinita paciencia. Procure no agotarla.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Es posible que desee hacer algo diferente que rompa la rutina, aunque tendrá que atender antes unos compromisos familiares. Después, cuando haya vivido esas nuevas experiencias, acabará dándose cuenta de que no valían la pena.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El trabajo en equipo resultará positivo, aunque pueden surgir discrepancias en el enfoque de un proyecto. No deseche otras opiniones por sistema y piense antes de discutir. Relaciones afectivas gratas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Procure eludir un compromiso que puede salirle al paso y que le crearía complicaciones. No mezcle dinero y amistad, pues no es día favorable para ello. Ponga a buen recaudo sus objetos de valor.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Es muy posible que decida hacer reformas en su casa, que serán más importantes de lo previsto. No se aferre a una idea y contemple otras posibilidades. Si se deja llevar de su impulsividad puede surgir un enfrentamiento con su pareja.