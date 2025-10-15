Lucia Santo Tomás, Veterinaria y Technical Product Manager de Natura Diet: "Muchos tutores siguen creyendo que la comida húmeda solo sirve como premio... nada más lejos de la realidad”

En el mercado de la alimentación para gatos existen múltiples recetas en diferentes formatos (patés, mousses, gelatinas…) elaboradas para los exigentes paladares felinos. Pero, más allá de su sabor, hay un aspecto clave que todo tutor debería saber: las recetas húmedas no son solo un capricho, pueden ser de gran utilidad diariamente, tanto para nutrir como para hidratar, aunque no todos los alimentos cumplen de igual manera esa función.

Según Lucia Santo Tomás, Veterinaria y Technical Product Manager en Natura Diet, “la alimentación húmeda debe formar parte de la dieta habitual de tu gato, ya que no solo estimula su apetito, también aporta nutrientes esenciales, como proteínas y grasas, en una proporción parecida a lo que hacen las presas en su dieta salvaje”. Además, “su alto contenido en agua favorece la eliminación de orina lo que ayuda a disminuir el riesgo de ciertos problemas a nivel urinario, relativamente frecuentes en felinos”, añade.

Nutrición adaptada a cada etapa de la vida

Cada etapa de su vida exige ciertos reajustes nutricionales y, si optamos por recetas húmedas como base de su alimentación, debemos asegurarnos de que se tratan de fórmulas completas, específicas para gatos en la etapa de la vida correspondiente. No todas las recetas completas van a ser adecuadas para cualquier gato, debemos tener presentes sus requerimientos nutricionales específicos, que difieren si son crías, gatos esterilizados, con sobrepeso, mayores o con alguna patología crónica.

En este ámbito, Lucia Santo Tomás explica que “las proteínas de origen animal son fundamentales para estos animales, ya que los gatos son carnívoros estrictos que se alimentan de presas en estado salvaje. También son esenciales nutrientes como la taurina, la vitamina A preformada, el DHA (un omega 3) o el ácido araquidónico. Todos ellos son abundantes en tejidos animales y debemos de tenerlos muy en cuenta cuando elaboramos recetas completas para gatos, ya sean de alimento húmedo o alimento seco”.

Pero además de esos nutrientes de origen animal, la incorporación a su dieta de otros, que puedan servir de apoyo para contribuir a su salud en épocas más demandantes, puede marcar la diferencia. Un buen ejemplo serían los antioxidantes naturales, como los aportados por el zooplancton y el espino amarillo en las recetas de Cat Paté para gatos senior y gatitos.

Recetas nuevas, con ingredientes naturales y texturas agradables

La nueva gama Cat Paté ha sido diseñada para ofrecer un abanico de alternativas naturales según las necesidades del gato, ya que incluye cuatro recetas completas y cinco recetas complementarias que permiten aportar variedad a su dieta, tanto de perfiles nutricionales, como de sabores. Para los más pequeños, la gama Kitten incluye opciones con salmón fresco, pollo o vacuno, ricas en proteína animal, prebióticos y antioxidantes, perfectas para proporcionar energía y reforzar el sistema inmune en sus primeros meses de vida.

En la etapa adulta, Cat Paté nos ofrece diferentes combinaciones que incluyen carnes y pescados frescos para poder satisfacer tanto sus elevadas necesidades de proteína (con bajos o ausentes niveles de hidratos), como un extra de omega 3 o de antioxidantes naturales en su dieta. Además, incluye alternativas hipoalergénicas a base de codorniz, recetas grain free e incluso recetas adaptadas tanto para esterilizados como para gatos con sobrepeso.

Y para los gatos senior, Cat Paté se convierte en un aliado esencial. Las recetas específicas para esta etapa no solo son ricas en proteína, muy asimilable, sino que, por su textura y sabor, facilitan la ingesta y asimilación de nutrientes. Así mismo, la inclusión de ingredientes funcionales ayuda a cuidar de órganos clave, como los riñones o el cerebro.

Comida completa o complementaria: claves para alimentar a tu gato

En lo que respecta a la pauta de alimentación, no se puede generalizar. La clave está en saber si queremos ofrecer el alimento húmedo en exclusiva o si queremos combinar alimentos de diferente humedad, como croquetas y paté. Esta segunda apuesta es lo que se conoce como alimentación mixta o mix-feeding y permite beneficiarse de las ventajas de ambos formatos.

A diferencia de las recetas completas, los alimentos complementarios aportan nutrientes adicionales, pero no están diseñados para cubrir las necesidades diarias. Es decir, no van a aportar todos los nutrientes esenciales en cantidades adecuadas, por lo que tienen que acompañarse con un alimento completo y equilibrado. En el caso de hacer alimentación mixta es importante tener en cuenta las porciones ofrecidas en ambos formatos. Como comentaba la veterinaria Santo Tomás, “la comida húmeda debe ofrecerse cada día”, sin embargo, aclara, “si se están aportando otro tipo de alimentos paralelamente, para asegurar una nutrición sin excesos calóricos o deficiencias nutricionales, debemos adaptar las cantidades del alimento húmedo”.

Alimentos más fáciles de comer por su textura blanda

El formato paté, con su textura homogénea, facilita la ingesta incluso en los gatos más delicados, con problemas en boca y dientes o con falta de apetito. Esta textura tan suave, no solo les permite seguir disfrutando del momento de la comida, sino que también nos ayuda a asegurar una nutrición óptima en todo momento.

Natura Diet sigue demostrando su compromiso con nuestros gatos, cumpliendo una vez más su objetivo de nutrir su lado más salvaje en cada etapa de su vida. Sus nuevas recetas húmedas respetan sus necesidades reales y aportan un plus de naturalidad a su día a día, convirtiéndolas en una gran opción para cuidar de nuestro felino.