CASAS CÁPSULA | Las microviviendas chinas ya están en España: desde los 70.000 euros

En un mercado inmobiliario cada vez más tensionado y con un acceso a la vivienda que se ha convertido en un desafío generacional, las soluciones habitacionales innovadoras ganan terreno a pasos agigantados. Si primero fueron las casas prefabricadas las que rompieron esquemas, ahora una nueva revolución llega directamente desde China para redefinir el concepto de hogar. Se trata de las casas cápsula, microviviendas futuristas, tecnológicas y de rápida instalación que prometen ser una alternativa real y asequible. La empresa pionera en traer este concepto a nuestro país es Caslua Import, fundada por Beatriz Castro y Antonio Luaña, quienes, tras descubrir el potencial de estas construcciones, se convirtieron en los únicos importadores autorizados para España. La primera de estas viviendas ya es una realidad tangible y se puede visitar en San Vicente do Mar (Pontevedra), sirviendo como carta de presentación de lo que podría ser el futuro residencial.

Más allá de cuatro paredes

Lo que distingue a estas casas cápsula no es solo su diseño vanguardista, sino la integración total de la tecnología en la vida cotidiana. La interacción con la vivienda trasciende los interruptores tradicionales, basándose en un avanzado sistema de domótica controlado por órdenes de voz. Según explica Beatriz Castro, un avatar digital responde a las peticiones del residente, ejecutando comandos tan variados como abrir las cortinas, regular la intensidad de las luces o, en los modelos superiores, incluso abrir el techo para convertir el salón en un observatorio de estrellas. La unidad de demostración en Pontevedra, con una superficie de 40 metros cuadrados, evidencia además una de sus grandes ventajas: la modularidad. Es posible añadir nuevos espacios y adaptar la vivienda a las necesidades cambiantes de sus ocupantes. A esto se suma una rapidez de instalación impensable en la construcción tradicional: desde que se realiza el pedido hasta que la casa está lista para habitar pueden transcurrir apenas tres meses.

Construcción robusta y precios competitivos

Lejos de ser una solución frágil, estas cápsulas están diseñadas para perdurar. Su estructura combina materiales de alta resistencia como el aluminio estructural y el acero galvanizado, garantizando una solidez a prueba del paso del tiempo. Además, están equipadas con un potente aislamiento térmico y acústico, lo que las hace eficientes energéticamente y confortables en cualquier estación del año. Están preparadas para resistir condiciones adversas como la humedad o la corrosión, con una garantía estructural de 50 años y de 25 años en la pintura de aluminio, lo que se traduce en un mantenimiento mínimo.

En cuanto al coste, la propuesta es altamente competitiva. El modelo básico parte de los 70.000 euros, un precio que incluye una habitación, una cocina completamente equipada, baño completo, aire acondicionado, proyector de vídeo y el sistema de domótica esencial. Para quienes busquen un extra de lujo y confort, el modelo de gama alta asciende a unos 85.000 euros, añadiendo comodidades exclusivas como un techo retráctil, jacuzzi o un sistema de aerotermia, que mejora notablemente la eficiencia energética.

La Visión de Caslua Import: Solucionar la Crisis de Vivienda con Innovación

La llegada de estas microviviendas a España no es una casualidad, sino el resultado de la visión emprendedora de sus importadores. "Cuando fui a China y las vi, pensé: ¿cómo no está esto en España? Tenemos que llevarlo", asegura Antonio Luaña. Esta exclamación resume el espíritu de un proyecto que nace como una respuesta directa y tangible al prolongado problema de la vivienda en nuestro país. Las casas cápsula no pretenden ser solo una curiosidad arquitectónica, sino posicionarse como una solución real y accesible para jóvenes, parejas o personas que buscan una segunda residencia sin hipotecar su futuro. Al combinar un diseño inteligente, materiales duraderos, una implementación veloz y un precio cerrado y competitivo, este modelo habitacional importado de China se postula como un serio contendiente en el panorama inmobiliario español, ofreciendo una bocanada de aire fresco y futurista al sueño de tener un hogar propio.