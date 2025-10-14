¿Qué lleva el yogur que ayudó a la catalana Maria Branyas a llegar a los 117 años?

María Branyas Morera fue una de las personas más longevas del mundo hasta su muerte en agosto de 2024, a los 117 años y cinco meses. De hecho, su caso fue tan peculiar que distintos científicos se propusieron estudiar el secreto de su longevidad.

Un equipo liderado por el doctor, Manel Esteller, del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras en Barcelona, descubrió que, aunque su edad cronológica era de 117 años, sus células se comportaban como las de una persona de 94. Es decir, su edad biológica era 23 años menor a la correspondiente.

Una joven de 20 años

Los resultados revelan que su sistema inmunológico seguía siendo eficiente, sus niveles de inflamación eran bajos y su metabolismo lipídico se mantenía en equilibrio, tres factores clave en la prevención de enfermedades cardiovasculares y degenerativas.

Asimismo, los investigadores defienden que su edad estuvo marcada por su estilo de vida basado en la dieta mediterránea, la ausencia de excesos, el contacto con la naturaleza y una actitud emocionalmente estable.

Uno de los hallazgos más inesperados se encontró en su microbioma intestinal, que se asemejaba al de una joven de 20 años.

El secreto de La Fageda

En sus muestras biológicas se detectó una abundancia inusual de ‘Bifidobacterium’, bacterias intestinales asociadas a la reducción de la inflamación y el fortalecimiento del sistema inmunitario.

Y, según cuenta la propia familia, había un detalle curioso: María comía cada día tres yogures de la marca La Fageda, una cooperativa catalana sin ánimo de lucro. Estos yogures naturales contienen únicamente leche fresca pasteurizada, leche desnatada en polvo y fermentos lácticos provenientes de las vacas que crían en su propia finca 'Els Casals'.

Los científicos no atribuyen su longevidad únicamente al yogur, pero sí destacan su posible papel en la modulación del ecosistema intestinal, que pudo contribuir al equilibrio de su microbiota.

Sin ánimo de lucro

La responsable de comunicación de la cooperativa que fabrica estos yogures, Esther Carreras, ha explicado a la agencia EFE que, en las dos primeras semanas desde la publicación del estudio, recibieron la misma demanda que en todo un año.

Además de elaborar yogures y otros productos como mermeladas o helados, 'La Fageda' es un proyecto social sin ánimo de lucro que se organiza alrededor de 'Fundación La Fageda'.

La plantilla

La entidad se fundó en 1988, de la mano del psicólogo aragonés Cristóbal Colón para dar trabajo a una quincena de personas con discapacidad intelectual.

Actualmente, la Fundación cuenta con una plantilla contratada de 350 personas, y la mayoría pertenecen a colectivos vulnerables con certificación de discapacidad y personas en riesgo de exclusión social.