Eating in Ibiza: el latido gastronómico de la isla en acción
La gastronomía de Ibiza es mucho más que una oferta estacional: es una experiencia cultural que conecta raíces, creatividad, paisaje y comunidad. Eating in Ibiza, el club de producto impulsado por Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza, actúa como plataforma estratégica para poner en valor esta riqueza culinaria. Su misión es promover el destino Ibiza también a través del sabor local, dinamizando la oferta gastronómica durante todo el año e impulsando la colaboración público-privada.
Qué es Eating in Ibiza y cómo funciona
Eating in Ibiza reúne un directorio gastronómico que permite descubrir restaurantes de toda la isla, filtrando por tipo de cocina, ambiente, servicios, entorno y precios. eatinginibiza.com
En sus sección “Made in Ibiza” se promueven productos locales, sellos de calidad, recetas tradicionales y asociaciones productivas, entre los cuales destacan la miel de Ibiza (DOP), el aceite Oli d’Eivissa (IGP), las Hierbas ibicencas (IGP), y el vino de Ibiza (IGP). Además, la plataforma publica noticias, recomendaciones y contenido editorial, como artículos sobre restaurantes de hotel con encanto, lugares donde comer junto al mar y nuevas incorporaciones al club.
En su directorio figuran decenas de locales con distintos tipos de propuestas: cocina mediterránea, fusiones, propuestas firmadas, opciones internacionales, tapas, sushi… También ofrecen filtros por “producto local” (por ejemplo, productos como Oli d’Eivissa, Peix Nostrum) para resaltar el origen ibicenco de los ingredientes.
Acciones 2025: la presencia en DNA Festival
Dentro de su programación para 2025, Eating in Ibiza ha dado un paso significativo al participar en DNA Festival (Dénia, Alicante) de la mano del Ayuntamiento de Ibiza ciudad. Se trata de uno de los eventos gastronómicos más relevantes del Mediterráneo, que reúne chefs, productores y proyectos del sector.
Su presencia en este foro permite:
- Visibilidad nacional: proyectar la oferta gastronómica de Ibiza ante profesionales del sector, prensa especializada y público foodie.
- Networking estratégico: conectar con otros destinos, marcas y agentes del mundo gastronómico.
- Difusión de productos locales: mostrar ingredientes ibicencos, elaboraciones artesanales, rutas culinarias y la identidad de la isla como destino gastronómico.
- Fortalecer alianzas institucionales y sectoriales: reforzar el posicionamiento de Eating in Ibiza como actor de referencia en promoción turística y gastronómica.
Así, la participación en DNA se enmarca como una de las acciones clave del año, alineada con el propósito de que la gastronomía ibicenca trascienda el contexto vacacional y se convierta en un motor de desarrollo sostenible y reconocimiento internacional.
Visión de futuro
Eating in Ibiza aspira a que la isla de Ibiza sea un destino donde el turismo gastronómico se viva más allá del verano.
Con su combinación de directorio vivo, contenidos editorializados, promoción de producto local y presencia en eventos como DNA, Eating in Ibiza refuerza su papel como eje de la estrategia gastronómica de la isla, con capacidad para impulsar una oferta turística más rica, diferenciada y sostenible.
