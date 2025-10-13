El horóscopo de mañana, martes 14 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 14 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Habrá un acontecimiento económico que puede afectarle de forma negativa. Trate de sobreponerse y no haga un mundo de lo que solo será un pequeño bache. Salga por la noche a divertirse y seguro que lo conseguirá.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No lo deje todo al azar y ponga de su parte lo que pueda en su trabajo. Necesitará empujar un poco si quiere conseguir la situación que desea. Las diversiones en grupo se verán favorecidas, pero no trate de acaparar la atención de los demás.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Ponga mucho cuidado en sus asuntos profesionales, ya que hay algo que parece escapársele de las manos. Su pareja y usted decidirán algo muy especial para este fin de semana. Los augurios son inmejorables.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su rendimiento en el trabajo no estará a su nivel normal. Tal vez necesita un descanso o algo que le saque de su rutina. Abusar de la bebida no le ayudará a superar su estado de ánimo. Busque la solución entre las personas de su intimidad.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su irascibilidad puede acarrearle algún disgusto en el trabajo. Trate de controlar sus nervios pues podrían jugarle una mala pasada. En el plano amistoso no encontrará la válvula de escape que necesita. Tampoco en el familiar encontrará lo que busca si no cambia de actitud.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una de cal y otra de arena en el trabajo, lo que le llevará a un final de jornada poco satisfactorio. Normalidad en sus relaciones familiares. Si sale por la noche seleccione muy bien su compañía y no haga confidencias que podrían ser mal interpretadas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Aunque su energía y vitalidad estarán en excelente momento, procure no abusar de ellas. Preste hoy más atención a su aspecto personal. Se prevé un incremento de su vida social, que resultará muy gratificante.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Huya de precipitaciones y deje que un asunto madure antes de ponerlo en marcha. La reacción de un amigo le decepcionará. Su pareja conseguirá proporcionarle la distracción que necesita.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Un socio o compañero se mostrará obstinado y querrá imponer su criterio en algo importante. No permita que se salga con la suya si no está totalmente convencido. Los mejores momentos del día se los brindará la amistad.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Aunque surja alguna complicación en su entorno laboral el día, en su conjunto, será positivo. Quizás le convenga revisar un plan de inversión o una póliza de seguros. Su pareja no se mostrará demasiado asequible y tendrá que poner de su parte todo lo que pueda para que cambie de actitud.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una distracción quizás le juegue una mala pasada en su trabajo. Esfuércese en centrarse en lo que hace. También deberá extremar hoy el cuidado en cualquier otra actividad. Buen día para ocupaciones tranquilas y hogareñas.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Mucha actividad y buen humor serán notas dominantes en su entorno laboral. No posponga por falta de tiempo algo que le interesa y trate de encontrar un hueco para ello. La noche será propicia a la diversión en grupo.