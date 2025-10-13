Animales de compañía
Tener un mascota es cada vez más caro: se dispara el gasto al mes
España cuenta con más de 28 millones de animales de compañía
Kit de emergencia para mascotas: esto es lo que debe incluir si tienes una
Este es el mejor método para detectar problemas de salud en tu mascota, según una veterinaria: "Para que te quedes tranquilo"
Cristina Sebastián
Los animales de compañía son considerados como un miembro más dentro de muchas familias españolas. Concretamente, se calcula que están presentes en más de un 40% de hogares españoles. La Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía indica que en España hay más de 28 millones de mascotas divididas en 9,3 millones de perros, 5,8 millones de gatos, 7,9 millones de animales de acuario, 5 millones de aves, y 1,5 millones de reptiles y pequeños mamíferos.
Gastos en mascotas
Mantener a un animal de compañía conlleva una gran responsabilidad y a la vez varios gastos. El ‘Barómetro de Hábitos de Pet Parents en España y Portugal 2025’ indica que mensualmente los dueños gastan una media de 160 euros en sus mascotas, de los cuales el 41% se dedica a alimentación, el 19% a cuidados veterinarios, el 13% a seguros, el 11% a cuidados estéticos, el 8% a productos de higiene y el 8% a accesorios y juguetes. A nivel europeo, el gasto mensual es de 217 euros de media, un 7,3% más que en los dos últimos años.
Negocio y empelo
El aumento de los animales de compañía ha supuesto un crecimiento en el mercado, y en España ya son más de 5.000 las tiendas físicas dedicadas exclusivamente a las mascotas. El empleo en el sector ha crecido hasta llegar a los 75.000 puestos de trabajo entre ‘petshops’, peluquerías caninas, clínicas veterinarias y fabricantes y distribuidores, y, por lo tanto, la facturación anual aumenta y supera los 2.900 millones de euros entre productos y servicios.
¿Mascotas o niños?
Actualmente, encontramos que los animales de compañía superan en número a las personas en algunas franjas de edad, como es el caso del número de adolescentes de 14 años (6,5 millones) comparado con el de perros (9,3 millones). Esto es una tendencia que seguiremos viendo en los próximos años, ya que las nuevas generaciones cada vez ven más complicado formar una familia por el elevado coste que supone y, por ello, se decantan por adoptar una mascota en lugar de tener un hijo.
- Una soltera de Barcelona acude a 'First Dates' y se queda sorprendida por los gustos de su cita: 'Me gusta la fiesta, los toros y cazar
- Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
- Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
- Javi Olleros (Culler de Pau): «Dejas de lado la familia, los amigos, los hijos... Necesito devolver a quien le estuve quitando»
- Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente
- La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
- Muere Diane Keaton, musa y actriz fetiche de Woody Allen
- Este es el destino 'estrella' del Imserso que aporta más plazas: el motor económico de la temporada baja