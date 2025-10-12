Ni bicarbonato ni lejía: una experta en limpieza revela el truco de hogar que no sabías para limpiar el inodoro

El baño es una de las partes del hogar que más tiende a acumular suciedad. La constante humedad puede provocar la aparición de moho en las paredes y el techo, así como la cal que se acumula en la mampara de la ducha.

El inodoro es otro de los puntos críticos del baño y, a veces, puede resultar complicado conseguir una sensación de limpieza y frescor. Por ello, la experta en el hogar Andrea Caaveiro ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que da algunos consejos para limpiar el wc de forma definitiva y eficaz.

La efectividad de la piedra pomez

El primer truco que ofrece la creadora de contenido es adquirir una piedra pómez con mango para limpiar el fondo del inodoro. Tras muchos usos es habitual que esta zona del wc coja un color marrón o amarillo; esta escobilla es perfecta para eliminar el sarro y las manchas acumuladas. "Hace poco que la descubrí y es una maravilla", destaca la especialista.

Gracias a la estructura porosa de la piedra pómez, llena de agujeros, es perfecta para desincrustar la suciedad de esta superficie sin rayarla.

La nueva escobilla, más práctica

Andrea Caaveiro confiesa que ha cambiado las escobillas clásicas por una de silicona. Gracias a su flexibilidad, se puede llegar a cualquier rincón del inodoro. Además, resulta mucho más sencilla de desinfectar, ya que la escobilla de silicona no coge bacterias, ni se engancha con restos de papel.

La experta en limpieza confiesa que utiliza la escobilla con un gel rosa, puesto que deja un olor agradable.

Limpieza profunda

El último consejo de la 'influencer' es utilizar polvos efervescentes para llevar a cabo una limpieza profunda del wc. Andrea recomienda echar un sobre una vez al mes y, cuando ya esté fermentando, esparcir el producto por toda la superficie del inodoro con la ayuda de la escobilla.

Además, deja la escobilla dentro para dejarla desinfectada y como nueva. "Aunque, si no, la meto en lejía y listo", detalla la especialista. Estos polvos desincrustan la suciedad con una gran eficacia, aunque también se pueden usar para limpiar otras partes del baño, como la ducha o el lavabo.