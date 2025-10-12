El horóscopo de mañana, lunes 13 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 13 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un orgullo mal entendido puede llevarle a una decisión, en materia profesional, de la que se arrepentiría. Acaso deba escuchar algo que le desagradará, pero que le hará recapacitar y rectificar su actitud. En el plano sentimental su pareja estará totalmente compenetrada con usted.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Si utiliza su sentido práctico conseguirá mejores resultados en su trabajo. No compre por impulso y controle sus gastos. Es muy posible que asista a una pequeña reunión social. Trate de integrarse con los demás y no se limite a ser simplemente un espectador.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Le surgirán oportunidades profesionales sin buscarlas y posiblemente sienta deseos de abarcar más de lo que puede. Píenselo dos veces pues podría perjudicarse su salud. No decida sin consultar antes con las personas de su intimidad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Trate de ser más racional en su trabajo y no pase de una actividad febril a una inactividad total. En el terreno familiar deberá prestar atención preferente a un miembro de su familia. No sea excesivamente severo y deje que predomine la comprensión.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Verá recompensados sus esfuerzos y se sentirá feliz y en paz con cuanto le rodea. Sin embargo tendrá que seguir en la brecha, pues surgirán nuevas responsabilidades que atender. En el plano afectivo se sentirá correspondido.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tendrá que hacer acopio de toda su energía para salir airoso en su trabajo. Un compromiso ineludible le dará ocasión de relajarse y de pasar muy agradables momentos. Su facilidad de expresión favorecerá sus relaciones con los demás.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su ambición podría conducirle a dar un paso en falso en su profesión. Procure pensar dos veces antes de actuar y sea un poco más paciente. Le convendría esforzarse por llevar una vida más saludable.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Nada destacable en lo referente al desempeño de su trabajo. En el plano personal le convendría pensar en los demás. Si no controla su egoísmo alguien reaccionará de forma poco conveniente para usted.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En el campo profesional es posible que surjan discrepancias que, si no tiene prudencia, pueden derivar en enfrentamientos serios. Procure no echar leña al fuego y tómese tiempo para decidir lo que más le conviene. Su familia se mostrará comprensiva y deseosa de ayudarle

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Tendrá un golpe de suerte en su trabajo que puede conducirle a un optimismo desmedido. Disfrute de su excelente situación, pero no presuma de ella si no quiere suscitar envidias. En el plano familiar habrá tensiones que deberá intentar solucionar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Acaso se sienta un tanto decepcionado, ya que algo en lo que había puesto mucha ilusión no responderá a lo que esperaba. Siga esforzándose y no se desanime, pues al final logrará sus objetivos. Excelente día para cultivar la amistad.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Quizás su estado de ánimo atraviese un período en exceso conformista, que deberá superar si quiere cubrir sus objetivos profesionales. En el aspecto personal y afectivo pueden surgir asperezas, que deberá limar.