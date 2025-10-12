Julia Cañas, doctora en neuroftalmología, tajante sobre las gafas amarillas de Marcos Llorente: "No sirven para nada"

Marcos Llorente es un futbolista atípico. De los que se sale del patrón. Polivalente sobre el césped, pieza crucial del ‘cholismo’ en el Atlético y uno de los jugadores recurrentes en las convocatorias de Luis de la Fuente con la selección española. Es decir, una figura deportiva a nivel nacional.

De ahí que sus opiniones siempre cuenten con un altavoz, a menudo desmesurado en los medios de comunicación, amplificando comentarios de barra de bar, de cuñado, lo que en el argot coloquial se conocen como ‘magufadas’ -creencias sin rigor científico-.

Polémicas declaraciones

En una reciente entrevista en la ‘Cadena COPE’, Llorente se presentó con sus ya características gafas amarillas y elogió los beneficios físicos que le reportan, ensalzando el uso de los mencionados lentes como si de la misma piedra filosofal se tratara.

"Las gafas amarillas son para cuando estás durante el día en interiores. Fuera nunca hay que llevar gafas de ningún tipo porque los rayos del sol te tienen que dar en los ojos y en la piel, sin nada que lo interfiera. Y las gafas de cristales rojos lo que hacen es filtrar toda esa luz azul en las lámparas, televisiones o teléfonos móviles que hacen que solo pase el rojo. Cuando voy a hoteles o viajes, si se ha ido el sol, me pongo las gafas rojas", sentenciaba el futbolista en la entrevista con Juanma Castaño.

Pues bien, en SPORT (PRENSA IBÉRICA) hemos contactado con Julia Cañas, neuroftalmóloga del Hospital de Viladecans, para que arroje un poco de luz, nunca mejor dicho, sobre un tema tan controvertido como el planteado por Marcos Llorente.

“Las gafas amarillas se van poniendo de moda en función del 'influecer' que se las pone. En mi opinión, conllevan un problema porque cuando se realizan estas entrevistas nadie les rebate y se crea una corriente entre sus seguidores desde una perspectiva errónea, sin saber lo que realmente hay detrás y lo que pueden aportar”, reconoce la médico.

¿Cómo funcionan las gafas de filtro amarillo?

Cañas explica de forma didáctica qué utilidad tienen estas gafas y admite que, a nivel científico y en gente sin patologías, este tipo de lentes no han demostrado que prevengan “el desarrollo de ninguna enfermedad ni mejoren tu estado visual”.

“Las gafas con filtro amarillo lo que hacen es filtrar la luz azul, que es la luz que tiene una longitud de onda más baja y, por tanto, la que dentro del ojo se dispersa más. La justificación que tienen futbolistas como Marcos Llorente para defender su uso es que te relaja la vista, tienes mejor capacidad de enfoque y de discriminación visual”, reconoce la doctora.

La facultativa madrileña prosigue indicando que, a día de hoy, este tipo de gafas “no son útiles”: “La Sociedad Española de Oftalmología ha emitido diversos comunicados al respecto reconociendo que no hay ningún tipo de evidencia científica que respalde el uso de estas gafas, que prevengan nada ni que sean beneficiosas para la salud ocular. Sólo tienen un uso estético”.

Julia Cañas finaliza su exposición reconociendo que la única utilidad deportiva de las gafas amarillas es la disminución del deslumbre, lo que supone una ayuda en deportes como el ciclismo o el atletismo. "Aunque también disminuye la sensibilidad al contraste. Al final estás eliminando una longitud de onda que tu retina va a procesar, por lo que percibirás una gama cromática más baja", puntualiza.