Aurelio Rojas, cardiólogo: "No me obsesionaría con el número de pasos, ya que no hace falta llegar a 10.000. El sedentarismo mata"

Uno de los ejercicios más saludables es caminar, que puede reducir considerablemente el riesgo de padecer enfermedades crónicas, deterioro cognitivo y muerte. Para lograr beneficios cardiovasculares considerables es fundamental la constancia.

Desde hace años se han establecido los 10.000 pasos como una meta muy asentada y recomendada para gozar de buena salud. Una meta exigente para aquellas personas poco activas y que se proponen empezar a andar, pudiendo causar desmotivación.

No obsesionarse

El cardiólogo Aurelio Rojas ha pasado por el pódcast 'Tengo un Plan' y ha querido desmentir el mito de los 10.000 pasos, incidiendo en la importancia de no obsesionarse con ello. "Yo no me obsesionaría con el número de pasos ni contarlos, porque obsesionarte y estar vigilando va a hacer que probablemente no lo mantengas a largo plazo", explica.

Rojas cuenta que obsesionarse con llegar a los 10.000 pasos hará que lo cumplas un mes o dos pero al tercero las probabilidades de acabar dejándolo son altas. Así, detalla que no es necesario llegar a esa cifra. "A partir de 10.000 pasos los beneficios cardiovasculares serán muy positivos, es cierto. Pero no hace falta llegar a 10.000, hay multitud de estudios que nos señalan que a partir de los 1.000 pasos al día ya podemos obtener aproximadamente, por cada mil pasos, un 10% de reducción de enfermedad cardiovascular".

Recientemente, expertos de la Universidad de Sídney (Australia) analizaron datos de más de 160.000 adultos para constatar que incluso la meta de 4.000 pasos diarios, frente a una media baja de 2.000, puede aportar significativos beneficios para la salud.

El sedentarismo mata

Remarca Rojas que cuantos más pasos, mejor. Pero que establecer metas realistas, a la larga, es mejor. "Obviamente más es más pero menos también cuenta. Sobretodo teniendo en cuenta que el sedentarismo mata y la mejor manera de combatir el sedentarismo es mantenerte activo con estos pasos. Yo siempre abogaría por hacerlo con naturalidad, impleméntalo en tu vida normal", cuenta.

El cardiólogo aconseja implementar esos pasos en la vida cotidiana, yendo al trabajo o al supermercado, por ejemplo, sin que suponga un "extraesfuerzo importante". Cuanto más complicado sea el reto o más nos cueste, más difícil será hacerlo todos los días.