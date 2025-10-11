El pódcast de EL PERIÓDICO
El pódcast de EL PERIÓDICO | Entre el "Ánimo, Alberto" y el "Remena, el mena" del Polònia
La frase que recordamos de la semana es la respuesta que el miércoles ofreció Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo en el Congreso: ese "ánimo, Alberto" fue duro, aunque algunos piensan que se puede convertur en un boomerang. El tema "Remena el mena" que interpretó la "Silvia Orriols" del Polònia a TV3 la colocan en el mapa electoral.
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica de lunes a viernes y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
