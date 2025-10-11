El horóscopo de mañana, domingo 12 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 12 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Celebre los éxitos de los demás y tómelos como estímulo para usted mismo. En el terreno amistoso sea generoso y no dé cabida al resentimiento. Si va de compras encontrará cosas interesantes. Una visita inesperada le traerá buenas noticias.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Acaso sufra un desequilibrio en su economía, pero un familiar le ayudará a solventarlo. Sus inquietudes creativas le conducirán a logros muy positivos. La noche será favorable a la intimidad y al amor.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El clima de trabajo será excelente, destacando el compañerismo y la cooperación. En el terreno sentimental debe exteriorizar sus sentimientos si no quiere tener tropiezos con su pareja. Extreme precauciones si conduce.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su inquietud le llevará a ampliar sus conocimientos, lo que puede resultarle muy ventajoso a corto plazo. La cooperación de su pareja le será de gran ayuda. Por la noche acaso surja un problema familiar que podría apagar su buen humor.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Surgirán imprevistos que allanarán su camino profesional, pero aún con todo deberá planificar mejor su trabajo. En el ámbito familiar reinará como nota dominante la alegría. Una salida imprevista por la noche resultará muy gratificante.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Procure ser más transigente con un colaborador y no le exija más de lo que puede hacer. Contemporizar con los demás le será muy provechoso en sus relaciones laborales. Relaciones familiares apacibles y vida sentimental en cotas altas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una comida de negocios resultará más positiva de lo que había previsto, Obligaciones familiares le absorberán hoy mucho tiempo. Se le avecina una época en la que se pondrá a prueba su capacidad de comprensión.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Manténgase firme y no haga concesiones en asuntos de trabajo, aunque le presionen para ello. Si consigue no claudicar será usted el que se lleve el gato al agua. Hoy querrá celebrar unas excelentes noticias familiares.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tendrá que hacer uso de su capacidad de persuasión si no quiere tener problemas con un socio o compañero. Un encuentro inesperado le proporcionará información que le interesa conocer. Controle su afición a la buena mesa.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No haga caso de rumores y cerciórese antes de llevar a cabo una inversión. Negocios y diversión compaginarán hoy perfectamente. Quizás tenga un enfrentamiento con su pareja, que no aprueba su actitud en un asunto que les concierne a los dos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Vigile su economía, pues hay riesgo de desfase. Si necesita recurrir a un crédito no tendrá problema alguno para obtenerlo. Trate de ver con realismo sus posibilidades. Una cena de trabajo resultará un tanto insulsa.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Procure ser más reservado en materia de trabajo y haga gala de discreción si quiere que sus superiores confíen en usted. Buen clima familiar y excelentes relaciones con su pareja.