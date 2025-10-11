Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Remedio casero

Este es el truco del café para evitar que los mosquitos entren en casa

Ahorra dinero con la limpieza: trucos caseros para hacerte la vida más fácil

El truco para terminar con las plagas de hormigas en casa de forma natural

Cinco plantas para ahuyentar los mosquitos de casa este verano

Un mosquito en una imagen de archivo.

Un mosquito en una imagen de archivo. / PIXABAY

Alba Aguilera

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El café es esa bebida casi ancestral que muchos necesitan como una droga para despertarse por las mañanas. Los más cafeteros gozan no solo del sabor, sino también de su singular aroma. Es por ello por lo que es habitual encontrar una cafetera que funciona con cápsulas monodosis en casi cualquier hogar, puesto que permite obtener ese líquido tan preciado de forma rápida y sencilla.

Algunas personas, sensibilizadas con el medio ambiente, están en contra de usar monodosis por el material que supone empaquetar el café en cápsulas individuales, pero hay fórmulas para reutilizarlas de forma original. Algunos las utilizan como semilleros para hacer un mini jardín en casa, otros para ordenar su escritorio o incluso para crear adornos decorativos como guirnaldas. En la 'era de Internet' la imaginación no tiene límites.

Cinco plantas para ahuyentar los mosquitos de casa este verano

Cinco plantas para ahuyentar los mosquitos de casa este verano

Pero, además de esos usos, hay uno que te será de gran utilidad con la llegada del buen tiempo: usar las cápsulas como insecticida para acabar con los molestos mosquitos y con las hormigas.

Café contra insectos

El café, aunque muy sabroso para muchos humanos, no es del agrado de diferentes insectos, entre ellos los mosquitos y las hormigas. Estos pequeños animales huyen de la cafeína porque, según estudios como el publicado por la Asociación Europea para el Control de los Mosquitos (EMCA, por sus siglas en inglés), o uno anterior publicado en 2015, resulta tóxica para ellos. Pero esto no es todo: también evita que las hembras de algunas especies pongan grandes cantidades de huevos.

Es por ello por lo que las cápsulas de café usadas pueden ser perfectas para actuar contra estos molestos insectos. De hecho, se puede hacer un potente insecticida con ellas.

Dos cápsulas de café.

Dos cápsulas de café. / Pexels / Daniel Fontes

Con las cápsulas usadas

  1. El primer paso es dejar las cápsulas reposar hasta que se hayan secado completamente. Es importante asegurarse de que no hay rastro de la humedad para poder pasar al siguiente paso.
  2. Cuando se haya conseguido, se debe comprobar si la cápsula es o no de aluminio. En caso de que lo sea, ya es perfecta. Si, por contra, no lo es, deberá colocarse en una lata, plato o base de papel de aluminio.
  3. Una vez montado y asegurado en un lugar estable, el siguiente paso es prenderle fuego: se puede hacer con una cerilla o mechero, como si de un incienso se tratase.
  4. Una vez haya prendido, el humo hará el resto del trabajo. Será cuestión de minutos que el olor a café invada la habitación y los insectos no quieran acercarse.
Los 10 remedios naturales para acabar con las hormigas en casa

Los 10 remedios naturales para acabar con las hormigas en casa

También como pulverizador

También es recomendable crear este insecticida casero a modo de pulverizador. El procedimiento es como el de llevar a cabo una infusión, mezclando a partes iguales café y agua bien caliente, a lo que se le puede añadir (aunque no es obligatorio) un toque de vinagre. Este 'mejunje' es ideal para verter en un recipiente pulverizador y repartir el producto por terraza, balcón o ventanas para proteger tus plantas y entradas comunes a tu hogar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
  2. Una de las mecas de las setas de Catalunya organiza este fin de semana la Fira del Bolet
  3. Este es el destino 'estrella' del Imserso que aporta más plazas: el motor económico de la temporada baja
  4. González Amador alega que se le llamó delincuente confeso buscando un 'relato político' y pide que el fiscal general le compense también por el daño a sus hijos
  5. Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
  6. Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
  7. Catalunya activa avisos por lluvias e inundaciones durante el fin de semana por el avance de Alice
  8. VÍDEO | Un autobús turístico arde en Barcelona: 'He visto a turistas saltar para salvarse

Pogacar consigue en Lombardía un hito nunca logrado por Merckx

Pogacar consigue en Lombardía un hito nunca logrado por Merckx

Rahm se desfonda y se despide de la victoria en Madrid: “He cometido errores estúpidos”

Rahm se desfonda y se despide de la victoria en Madrid: “He cometido errores estúpidos”

El Movimiento Feminista de Madrid avisa de un "otoño caliente" si no hay avances en la abolición de la prostitución

El Movimiento Feminista de Madrid avisa de un "otoño caliente" si no hay avances en la abolición de la prostitución

La adicción a las pantallas se suma al alcohol y a las drogas en las consultas de Atención Primaria

La adicción a las pantallas se suma al alcohol y a las drogas en las consultas de Atención Primaria

Este es el truco del café para evitar que los mosquitos entren en casa

Este es el truco del café para evitar que los mosquitos entren en casa

Líderes locales de Cisjordania: "Vivimos en una prisión al aire libre"

Líderes locales de Cisjordania: "Vivimos en una prisión al aire libre"

Israel traslada a presos palestinos a las cárceles de Ofer y Ketziot de cara al canje

Israel traslada a presos palestinos a las cárceles de Ofer y Ketziot de cara al canje

MG se apunta a la tendencia y se estrena en el transporte urbano

MG se apunta a la tendencia y se estrena en el transporte urbano