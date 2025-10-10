Así puedes limpiar la ropa de verano manchada por el armario: la Ordenatriz revela el truco

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Orden y limpieza

Pedro G. Cuesta

Seguro que alguna vez, al abrir el armario, has descubierto que aquella ropa que habrías guardado en un armario y que estaba limpia tiene alguna mancha. Manchas amarillas muy persistentes que pueden hacer que acabes por desistir y que des la ropa por perdida. Sin embargo, Begoña Pérez, experta en orden y limpieza conocida en redes como La Ordenatriz (acumula casi dos millones de seguidores), ha compartido el truco definitivo para quitar estas manchas persistentes y que queden como nuevas.

Este tipo de manchas puede salir por varias causas. La ropa que guardamos por un tiempo muy prolongado puede acabar manchada por los residuos químicos del lavado, polvo o la oxidación natural de las fibras, algo muy común en ropa de bebé guardada. Es por ello que, para prevenir, conviene almacenar correctamente toda nuestra ropa, intentando evitar también la humedad, otro gran enemigo.

Hay que tener paciencia

"Recibo muchos mensajes de futuras madres o abuelas, muy disgustadas porque les ha pasado esto: ropa limpia y perfectamente guardada que al recuperarla aparecen con esas manchas. ¡Y no sólo ropa de bebé! Mantelerías, sábanas, o prendas de vestir que también les pasa", expone La Ordenatriz.

"Rescatar esa ropa es bastante sencillo aunque hay que tener paciencia. Desde que avisé que estaba grabando el vídeo, unas cuantas de vosotras me habéis dicho que habíais tirado toda esa ropa porque creíais que no tenía solución. Y ahí sí que me entra a mí una pena enorme: no sólo es el valor económico de esa ropita, ¡es el valor sentimental!", añade.

Cómo limpiar las manchas

Es por esto que la experta en limpieza comparte este truco para limpiar la ropa manchada.

  1. Lavado en ciclo largo a 30° con tu detergente habitual.
  2. Cuando lleve un buen rato lavando (mínimo 30-40 minutos) paramos la lavadora durante dos horas. En definitiva, la estamos dejando en remojo con jabón después de “frotar” un poco.
  3. Volvemos a poner en marcha hasta que finalice.
  4. Sin sacar la ropa de la lavadora, añadimos dos cacitos de percarbonato, y volvemos a poner un programa largo, esta vez a 40° para que se active el percarbonato.
  5. Nueva parada de dos horas (remojo en percarbonato).
  6. Volvemos a poner en marcha y listo

En el caso de que la lavadora no tenga función pausa se puede apagar directamente la lavadora y volver a ponerla transcurrido un tiempo. Begoña también cuenta que en algún modelo es posible que se desagüe al reiniciar, pero el lavado y el remojo ya estará hecho.

Para que este truco funcione es necesario tener paciencia. "Recuerda que la primera norma es la PACIENCIA. Son manchas muy persistentes, así que si es necesario repite, o incluso hazlo a mano (sin que le dé el sol ni en el remojo ni al secar) con la paz y paciencia que tenían nuestras abuelas", concluye la experta.

