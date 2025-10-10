El horóscopo de mañana, sábado 11 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 11 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Posibilidades de un roce con un socio o compañero. Trate de no ofuscarse y no intente que los demás compartan su criterio. Si no frena su extremismo puede tener tropiezos con amigos y familiares. Una de cal y otra de arena en su vida sentimental.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Día especialmente favorable para trabajos intelectuales o creativos, en los que conseguirá buenos logros. Un amigo solicitará su ayuda. No dude en concedérsela. La noche será más propicia al descanso que a la diversión.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Se prevén cambios en su entorno laboral que le harán sentirse receloso. Quizás su pesimismo le lleve a desorbitar las cosas y no las vea con objetividad. Es posible que en el terreno afectivo surja algún pequeño contratiempo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La cordialidad entre socios o compañeros será patente, aunque haya dificultades en el desempeño de su labor. En el plano familiar se esbozarán proyectos, pero no se llegará a ningún acuerdo. Su pareja se mostrará muy impulsiva.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Buenos logros en el terreno profesional y posibilidad de llevar a cabo algo con lo que no contaba. Su claridad de juicio le permitirá ver las cosas en su justa perspectiva, tanto en el plano laboral como en el personal. Su pareja se mostrará colaboradora y receptiva.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Alguien en su entorno profesional obrará con deslealtad y puede traerle algún problema laboral. Intente llegar a una solución amistosa, aunque tenga que ceder en sus derechos. Encontrará apoyo y compresión en su entorno familiar.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Habrá más de un contratiempo en su trabajo, que resolverá con eficacia. Un niño puede darle un pequeño disgusto. Las relaciones familiares no serán todo lo plácidas que quisiera. Ponga cuanto esté de su parte para suavizarlas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Procure administrar bien su dinero, pues se prevén imprevistos a corto plazo que pueden alterar su economía. Su pareja necesita más estímulo por su parte. No le regatee los elogios que merece. La noche será propicia al romanticismo.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Quizás le cueste trabajo encontrar la forma de impulsar su trayectoria profesional. Una charla sincera con un amigo puede resultar muy positiva. Su pareja le hará una proposición que no debe desestimar. No coma más de la cuenta.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En el plano profesional no se meta donde no le llaman y no acepte responsabilidades que no le conciernen. Habrá alegría en su entorno familiar. La velada se anuncia distendida y feliz, en un clima de optimismo y buen humor.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su firmeza y eficiencia en el trabajo le afianzarán en su posición. Acaso deba frenar su tendencia a la exageración y, si sale con amigos, será aconsejable que huya de despilfarros innecesarios. Recuerde que beber más de la cuenta no es aconsejable.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una oferta de trabajo muy ventajosa podría resultar también muy arriesgada. No se deje tentar y siga firme en su línea de conducta. Acéptese tal cual es, aunque hoy posiblemente se haga más de un reproche.