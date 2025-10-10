El exfutbolista del United que pasa de representantes y usa ChatGPT para negociar sus contratos: "Es el mejor agente de mi carrera"

El uso de la IA está llegando a nueva cotas y la gente empieza a usarlo para algo más que consultar curiosidades o simplemente para ver cómo funciona ChatGPT. Poco a poco, estas herraminetas van entrando en el día a día de las personas y ayudan a tomar decisiones vitales, como ha decidido un exfutbolista del Manchester United.

El mediocentro ofensivo británico, Demetrio Mitchell (28 años), fichó en verano por el Leyton Orient de la tercera categoría del fútbol inglés que juega en la ciudad de Londres, aunque negoció a través del chat de OpenAI, convitrtiéndose en el primer profesional que reconoce haber seguido este camino, en lugar de pasar por el tradicional agente de jugadores.

De esta manera, se ahorro la parte de la comisión que suelen pedir los representantes, una cantidad que su nuevo club le abonó directamente a él: "Sentí que valía un poco más, pero no quería decir: ‘Creo que me lo merezco’. Y como no recurrí a un agente, terminé consiguiendo también una comisión por el fichaje". indicaba en una charla con el podcast 'From My Left'.

Hacer las preguntas correctas

"El Orient me envió una oferta y usé ChatGPT para preguntar cómo debía negociar y qué debía decir", comentaba acerca de qué manera llevó a cabo las conversaciones con el club.

Para ello, necesitó hacer las preguntas correctas y no quedarse en un simple '¿debería fichar por X equipo?'. En su lugar, preguntó aspectos generales de la vida en la capital inglesa, no solamente sobre fútbol: "Esto es lo que gané la temporada pasada. Tendré que mudarme a Londres, ¿cuánto costará vivir? Mi esposa vendrá conmigo, con nuestro hijo", fueron algunas de las cuestiones que puso sobre la mesa.

Por este motivo, Mitchell tiene claro que "ChatGPT ha sido el mejor agente que he tenido en su carrera", siendo la parte económica una gran baza a favor de esta nueva manera de negociar los contratos: "Las comisiones son del 5%, ChatGPT me costó 15 libras al mes. Las finanzas de los jugadores son muy diferentes de lo que se cree".

En su opinión, es muy importante cuidar muy bien el dinero porque en categorías inferiores, los sueldos no son igual de estratosféricos que en la primera división: "La gente piensa que los jugadores están muy bien pagados y que tenemos suerte, pero hay una gran diferencia entre alguien que gana dos o tres mil como jugador profesional y alguien que gana lo mismo como médico. Su salario está prácticamente garantizado hasta los 65 años. Un jugador de las divisiones bajas suele tener contratos de uno o dos años", reflexiona.

"Digamos que ganas tres mil a la semana: deduces el 45% y tienes que darle el 5% al agente. Solo te quedas con la mitad. No me malinterpreten, es un buen sueldo, pero cuando tienes una hipoteca y un coche que pagar, y tu mujer no puede trabajar porque está lejos de Manchester, los gastos son elevados", añade.

Teniendo en cuenta su experiencia, el futbolista recomienda a sus compañeros seguir con su ejemplo y tomar decisiones a partir de la IA: "Animaría a más jugadores mayores de 25 a considerar hacer lo mismo. Si llevas suficiente tiempo en el juego y conoces a la gente adecuada, probablemente estés más preparado de lo que crees". Faltaría por ver si podría hacerse lo mismo con clubes de más nivel, donde los contratos son más altos y los términos a negociar pueden necesitar de más experiencia en el negocio.