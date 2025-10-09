Pantalones de una reconocida marca a 1 euro: solo este próximo domingo

Barcelona se consolida como una de las capitales europeas del consumo circular y la moda sostenible. Entre la creciente oferta de mercadillos y ferias vintage, el Tot a 1 Euro!, uno de los más populares de la ciudad, vuelve este domingo 12 de octubre con una propuesta renovada: una "rave del reciclaje" en la Nau Bostik, ubicada en la calle Ferrán Turné, 11.

La jornada, bautizada como "El Todo a 1 Euro: Edición Rave", se celebrará de 10 h a 19 h, combinando moda de segunda mano, diseño sostenible y sesiones de DJ en directo.

Dos toneladas de ropa y montañas de Levi's a un euro

Los asistentes podrán rebuscar entre más de dos toneladas de ropa vintage a precios simbólicos. Pero la gran atracción serán los más de 200 kilos de pantalones Levi's que se pondrán a la venta a tan solo 1 euro por prenda.

Hasta las 15 h, cada hora se abrirá un saco de 40 kilos de vaqueros Levi's, permitiendo a los visitantes descubrir verdaderas joyas del denim clásico por menos del precio de un café.

Además, a partir de las 17 h, el mercado ofrecerá una promoción especial: llevarse hasta 20 prendas por el precio de la entrada, que será de 3 euros hasta las 17 horas y de 5 euros de las 17 h a las 19 h.

Moda sostenible y creatividad en directo

Como novedad, el evento contará con la presencia del diseñador Carlos Vera, que dirigirá un taller de upcycling, es decir la creación de productos nuevos a partir de desechos o materiales no deseados, en directo.

Durante la jornada, mostrará como transformar prendas antiguas en piezas únicas, fomentando la reutilización textil. También participará Rafa Normal, que ofrecerá un espacio de estampación de ropa al momento, permitiendo a los asistentes personalizar sus prendas y contribuir a la cultura del consumo responsable.

Una auténtica rave del reciclaje

La música será otro de los ejes del evento. De 11:30 h a 15 h, los DJs Pau Vilella y Valeria Rivas, alumnos de la escuela Sonopro, se encargarán de convertir el mercado en una auténtica rave vintage, fusionando ritmos electrónicos con el espíritu del reciclaje y la moda circular. El objetivo será convertir el acto de comprar ropa de segunda mano en una experiencia festiva y colectiva.

Cuatro mercados más este fin de semana

El Tot a 1 Euro! no será el único evento organizado per Two Markets este fin de semana. La promotora ha anunciado otras cuatro citas dedicadas a la moda de segunda mano en el barrio de Poblenou:

Tot a 5 Euros! , en la calle Llull, 68 (entrada gratuita)

, en la calle Llull, 68 (entrada gratuita) Akilo Store , en la calle Pere IV, 117 (entrada gratuita)

, en la calle Pere IV, 117 (entrada gratuita) Plataforma V , en la calle Pere IV, 93 (entrada gratuita)

, en la calle Pere IV, 93 (entrada gratuita) Vintage Poblenou, en la calle Ávila, 78 (entrada gratuita)

Un plan perfecto para los amantes del vintage

El "Tot a 1 Euro!: Edición Rave" promete ser una de las citas más originales del otoño en Barcelona, dónde la moda circular, la creatividad, música y precios irresistibles se juntarán ofreciendo a todo aquel que quiera ir una jornada inolvidable. Un plan ideal para quienes buscan consumir de forma sostenible sin renunciar al estilo, y sobre todo disfrutando de un domingo diferente.