Redes sociales
Un 'influencer' bromea tras 'comprarse' un pisito en La Muela: "Esto es como New Jersey pero con molinos"
Este influencer se dedica a ironizar sobre la oferta de pisos en España
Un guía español revela la pregunta que le hacen todos los turistas: "Es más grande que el número de tour que he hecho en un año"
Una española confiesa lo que gana y ahorra viviendo en Islandia
Luis Alloza
Lo mejor en esta vida es intentar tomarse "los problemas con humor". Y si hablamos de problemas, el tema de la vivienda lidera la clasificación. Los cómicos de España se han decantado por incluir desde hace meses bromas acerca del mercado inmobiliario en las grandes ciudades españolas como Madrid o Barcelona.
Uno de los influencers que más visibilidad ha logrado gracias a sus publicaciones en redes sociales es Matías Velázquez, un joven que se va 'comprando' casas en diferentes puntos del país como Pamplona, San Sebastián o Bilbao. Matías Velázquez, conocido en Instagram con el nombre de usuario como @matizoficial, se dedica a publicar contenido relacionado con la compra de pisos en distintos lugares de España ironizando sobre la situación de cada una de estas.
Dado a su proximidad con su Navarra natal, el joven influencer se ha ganado el cariño de los aragoneses 'convirtiéndose en propietario' de un 'pisito' en Zaragoza, Salou, Cuarte de Huerva y ahora La Muela. La localidad zaragozana cuenta con 6.564 habitantes según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
"Esto es como New Jersey pero con molinos"
"Me he comprado un pisito en La Muela y estoy encantado. Si Zaragoza fuera New York, esto es como New Jersey pero con molinos. Esta es la mejor vida. Me vine porque buscaba paz. Estaba cansado de la ciudad. Yo quería una casita, la verdad que para la ciudad no me llegaba", bromea el influencer navarro.
"Aquí en La Muela tienes de todo. Está la plaza de Toros, el Covirán, hay un montón de cosas. A ver, no es la torre de Utebo pero está genial. Y bueno que enseguida estoy en Puerto Venecia y me puedo comprar de todo. Con lo que me compraba un piso en Zaragoza, aquí me puedo comprar una casita con vistas a otras casitas", continúa su vídeo Matías Velázquez tras ironizar sobre otra localidad de la provincia de Zaragoza.
"Os dejo que me voy a cortar el pelo. Que aquí con el cierzo que hace se me baja el pelo todo el rato, yo antes tenía flequillo. Me voy a la peluquería y a comprarme una pulserita con la bandera de España para integrarme. Venga adiós, co", concluye un vídeo que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.
- “Me duele dejarlo, pero la montaña ya no es la misma”: habla el último pastor del parque de La Mola
- Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
- Los herederos podrán pagar el Impuesto de Sucesiones con el dinero del fallecido: cómo hacerlo según la ley
- El Barça anuncia que recibirá al Girona en Montjuïc y que reabrirá el Camp Nou cuando pueda acoger 45.000 espectadores
- Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
- Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad
- Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
- Transportes adjudica por 7 millones de euros la construcción del nuevo edificio de viajeros de la estación de Rodalies de Montcada-Bifurcació