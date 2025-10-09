Un 'influencer' bromea tras 'comprarse' un pisito en La Muela: "Esto es como New Jersey pero con molinos"

Lo mejor en esta vida es intentar tomarse "los problemas con humor". Y si hablamos de problemas, el tema de la vivienda lidera la clasificación. Los cómicos de España se han decantado por incluir desde hace meses bromas acerca del mercado inmobiliario en las grandes ciudades españolas como Madrid o Barcelona.

Uno de los influencers que más visibilidad ha logrado gracias a sus publicaciones en redes sociales es Matías Velázquez, un joven que se va 'comprando' casas en diferentes puntos del país como Pamplona, San Sebastián o Bilbao. Matías Velázquez, conocido en Instagram con el nombre de usuario como @matizoficial, se dedica a publicar contenido relacionado con la compra de pisos en distintos lugares de España ironizando sobre la situación de cada una de estas.

Dado a su proximidad con su Navarra natal, el joven influencer se ha ganado el cariño de los aragoneses 'convirtiéndose en propietario' de un 'pisito' en Zaragoza, Salou, Cuarte de Huerva y ahora La Muela. La localidad zaragozana cuenta con 6.564 habitantes según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Esto es como New Jersey pero con molinos"

"Me he comprado un pisito en La Muela y estoy encantado. Si Zaragoza fuera New York, esto es como New Jersey pero con molinos. Esta es la mejor vida. Me vine porque buscaba paz. Estaba cansado de la ciudad. Yo quería una casita, la verdad que para la ciudad no me llegaba", bromea el influencer navarro.

"Aquí en La Muela tienes de todo. Está la plaza de Toros, el Covirán, hay un montón de cosas. A ver, no es la torre de Utebo pero está genial. Y bueno que enseguida estoy en Puerto Venecia y me puedo comprar de todo. Con lo que me compraba un piso en Zaragoza, aquí me puedo comprar una casita con vistas a otras casitas", continúa su vídeo Matías Velázquez tras ironizar sobre otra localidad de la provincia de Zaragoza.

"Os dejo que me voy a cortar el pelo. Que aquí con el cierzo que hace se me baja el pelo todo el rato, yo antes tenía flequillo. Me voy a la peluquería y a comprarme una pulserita con la bandera de España para integrarme. Venga adiós, co", concluye un vídeo que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.