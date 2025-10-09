El horóscopo de mañana, viernes 10 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 10 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Procure desterrar el rencor y no deje que le amargue un día que puede resultar muy positivo. Practicar transigencia y comprensión le evitará muchos disgustos. Vida sentimental en cotas altas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Hoy podrá dedicar parte del día a una actividad que le apasiona. Procure administrar bien su tiempo y no desatienda otras obligaciones. En el plano familiar habrá buenas noticias, buen humor y mucha comunicación.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Si tiene hijos es posible que hoy deba dedicarles mucho tiempo, pero le compensará. Una reunión con amigos propiciará un viaje que se anuncia con las mejores perspectivas. En su vida social el éxito será seguro.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No se contraríe porque algo no salga como había planeado, ya que en conjunto el día se anuncia prometedor. Su vida social será intensa y su carisma le hará destacar de los demás. Actúe con naturalidad y déjese llevar de su espontaneidad.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Buen clima familiar, en el que reinarán la comprensión y la alegría. No deje que su imaginación le impida disfrutar de lo que tiene y olvídese de quimeras. Si pone un poquito de su parte su pareja le compensará con creces.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Jornada atípica, en la que alternarán la apatía y el exceso de actividad. Habrá marejadilla en su vida sentimental y necesitará una gran dosis de paciencia y hacer más de una concesión si quiere recuperar la normalidad. Por la noche le conviene salir a distraerse.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Es posible que le hagan un regalo que superará en mucho sus expectativas. Su buen humor será excelente, lo que le permitirá aprovechar al máximo todas las horas del día. Su pareja le hará vivir inolvidables momentos.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su perfecto estado físico le permitirá practicar algún deporte, en el que destacará. Tenga hoy muy presente que su pareja necesita más atención por su parte. Día perfecto para pasarlo en la intimidad aunque tenga que rehusar una invitación.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No preste algo que estima, pues corre el riesgo de perderlo. Las relaciones con amigos serán muy gratas y le proporcionarán buenos momentos. En el plano sentimental su pareja se mostrará tensa y poco comunicativa.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Quizás le moleste la actitud absorbente de una persona íntima. Sus relaciones sociales pueden ofrecerle nuevas posibilidades profesionales. Tenga cuidado si conduce y procure no correr demasiado.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Un amigo íntimo se mostrará irascible y poco razonable. No insista en el tema y trate de ser conciliador. Es posible que alguien le haga una propuesta un tanto original, relacionada con su profesión. No la desestime sin haberla analizado antes.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No se deje influenciar para hacer algo que no le apetece. Recibirá buenas noticias de amigos que viven lejos. Su vida familiar será intensa y llena de compensaciones.