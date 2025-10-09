Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Animales de compañía

Tener un mascota es cada vez más caro: se dispara el gasto al mes

España cuenta con más de 28 millones de animales de compañía

Kit de emergencia para mascotas: esto es lo que debe incluir si tienes una

Este es el mejor método para detectar problemas de salud en tu mascota, según una veterinaria: "Para que te quedes tranquilo"

Animales de compañía

Animales de compañía / Bcn

Cristina Sebastián

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los animales de compañía son considerados como un miembro más dentro de muchas familias españolas. Concretamente, se calcula que están presentes en más de un 40% de hogares españoles. La Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía indica que en España hay más de 28 millones de mascotas divididas en 9,3 millones de perros, 5,8 millones de gatos, 7,9 millones de animales de acuario, 5 millones de aves, y 1,5 millones de reptiles y pequeños mamíferos.

Gastos en mascotas

Mantener a un animal de compañía conlleva una gran responsabilidad y a la vez varios gastos. El ‘Barómetro de Hábitos de Pet Parents en España y Portugal 2025’ indica que mensualmente los dueños gastan una media de 160 euros en sus mascotas, de los cuales el 41% se dedica a alimentación, el 19% a cuidados veterinarios, el 13% a seguros, el 11% a cuidados estéticos, el 8% a productos de higiene y el 8% a accesorios y juguetes. A nivel europeo, el gasto mensual es de 217 euros de media, un 7,3% más que en los dos últimos años.

Negocio y empelo

El aumento de los animales de compañía ha supuesto un crecimiento en el mercado, y en España ya son más de 5.000 las tiendas físicas dedicadas exclusivamente a las mascotas. El empleo en el sector ha crecido hasta llegar a los 75.000 puestos de trabajo entre ‘petshops’, peluquerías caninas, clínicas veterinarias y fabricantes y distribuidores, y, por lo tanto, la facturación anual aumenta y supera los 2.900 millones de euros entre productos y servicios.

¿Mascotas o niños?

Actualmente, encontramos que los animales de compañía superan en número a las personas en algunas franjas de edad, como es el caso del número de adolescentes de 14 años (6,5 millones) comparado con el de perros (9,3 millones). Esto es una tendencia que seguiremos viendo en los próximos años, ya que las nuevas generaciones cada vez ven más complicado formar una familia por el elevado coste que supone y, por ello, se decantan por adoptar una mascota en lugar de tener un hijo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. “Me duele dejarlo, pero la montaña ya no es la misma”: habla el último pastor del parque de La Mola
  2. Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
  3. Los herederos podrán pagar el Impuesto de Sucesiones con el dinero del fallecido: cómo hacerlo según la ley
  4. El Barça anuncia que recibirá al Girona en Montjuïc y que reabrirá el Camp Nou cuando pueda acoger 45.000 espectadores
  5. Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
  6. Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad
  7. Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
  8. Transportes adjudica por 7 millones de euros la construcción del nuevo edificio de viajeros de la estación de Rodalies de Montcada-Bifurcació

Von der Leyen supera dos mociones de censura de la izquierda y ultraderecha del Parlamento Europeo

Von der Leyen supera dos mociones de censura de la izquierda y ultraderecha del Parlamento Europeo

Cuidado con saltarse las líneas continuas: Estos son los radares que ha puesto la DGT

Cuidado con saltarse las líneas continuas: Estos son los radares que ha puesto la DGT

Marc Márquez, ya campeonísimo, afronta su recuperación entre risas

Marc Márquez, ya campeonísimo, afronta su recuperación entre risas

'La que se avecina' ya anuncia nuevos episodios en Telecinco casi dos años después de estrenar el último

'La que se avecina' ya anuncia nuevos episodios en Telecinco casi dos años después de estrenar el último

¿Por qué las mujeres nacidas en los 60 y 70 consumen más ultraprocesados? Un estudio lo revela

¿Por qué las mujeres nacidas en los 60 y 70 consumen más ultraprocesados? Un estudio lo revela

El Premio Nobel del Literatura László Krasznahorkai en siete libros

El Premio Nobel del Literatura László Krasznahorkai en siete libros

DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

La mitad de españoles menores de 30 años sufrió violencia en la infancia y la adolescencia

La mitad de españoles menores de 30 años sufrió violencia en la infancia y la adolescencia