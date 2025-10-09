Tener un mascota es cada vez más caro: se dispara el gasto al mes

Los animales de compañía son considerados como un miembro más dentro de muchas familias españolas. Concretamente, se calcula que están presentes en más de un 40% de hogares españoles. La Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía indica que en España hay más de 28 millones de mascotas divididas en 9,3 millones de perros, 5,8 millones de gatos, 7,9 millones de animales de acuario, 5 millones de aves, y 1,5 millones de reptiles y pequeños mamíferos.

Gastos en mascotas

Mantener a un animal de compañía conlleva una gran responsabilidad y a la vez varios gastos. El ‘Barómetro de Hábitos de Pet Parents en España y Portugal 2025’ indica que mensualmente los dueños gastan una media de 160 euros en sus mascotas, de los cuales el 41% se dedica a alimentación, el 19% a cuidados veterinarios, el 13% a seguros, el 11% a cuidados estéticos, el 8% a productos de higiene y el 8% a accesorios y juguetes. A nivel europeo, el gasto mensual es de 217 euros de media, un 7,3% más que en los dos últimos años.

Negocio y empelo

El aumento de los animales de compañía ha supuesto un crecimiento en el mercado, y en España ya son más de 5.000 las tiendas físicas dedicadas exclusivamente a las mascotas. El empleo en el sector ha crecido hasta llegar a los 75.000 puestos de trabajo entre ‘petshops’, peluquerías caninas, clínicas veterinarias y fabricantes y distribuidores, y, por lo tanto, la facturación anual aumenta y supera los 2.900 millones de euros entre productos y servicios.

¿Mascotas o niños?

Actualmente, encontramos que los animales de compañía superan en número a las personas en algunas franjas de edad, como es el caso del número de adolescentes de 14 años (6,5 millones) comparado con el de perros (9,3 millones). Esto es una tendencia que seguiremos viendo en los próximos años, ya que las nuevas generaciones cada vez ven más complicado formar una familia por el elevado coste que supone y, por ello, se decantan por adoptar una mascota en lugar de tener un hijo.