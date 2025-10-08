Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trenes

Ouigo pone a la venta esta semana billetes a 9 euros

Disponibles el jueves 9 de octubre a las 10.00 horas para viajes desde el 14 de diciembre hasta el 2 de agosto de 2026

Tren de la compañía ferroviaria Ouigo en la estacion de Sants

Tren de la compañía ferroviaria Ouigo en la estacion de Sants / FERRAN NADEU / EPC

Cristina Sebastián

Barcelona
La compañía ferroviaria Ouigo ha anunciado que este jueves 9 de octubre sacará a la venta miles de billetes con un precio de nueve euros. Esta promoción estará disponible en viajes a partir del 14 de diciembre y se mantendrá hasta el 2 de agosto de 2026.

Comprar los billetes

A partir de las 10 de la mañana del próximo jueves se podrán adquirir los billetes de tren en la página oficial de Ouigo o a través de su aplicación móvil.

Las opciones de billete a nueve euros son limitadas y, por lo tanto, se recomienda estar pendiente en el momento en que se pongan a la venta para no perder la oportunidad de viajar al mejor precio.

Destinos

Esta oferta es válida para todos los destinos en los que opera Ouigo: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Alicante, Albacete, Valladolid, Segovia, Cuenca, Elche, Murcia, Sevilla, Málaga y Córdoba.

Desde Barcelona Ouigo ofrece servicio en los trayectos Barcelona - Madrid y Barcelona - Zaragoza.

Más frecuencias

El 14 de diciembre Ouigo sumará una frecuencia más en el trayecto Madrid - Barcelona. Serán 12 las circulaciones diarias (seis de ida y seis de vuelta) que unirán Madrid con Barcelona, y esta ampliación conlleva un 20 % más de trenes y 370.000 plazas anuales suplementarias.

También se añadirá una frecuencia más en la ruta de Madrid - Sevilla ofreciendo así un total de ocho circulaciones, todas con parada en Córdoba.

Los trayectos Madrid - Murcia y Madrid - Málaga sumarán una nueva frecuencia diaria y los viajeros tendrán a su disposición tres trenes de ida y tres de vuelta al día. Además, se incorporará la conexión Murcia - Alicante - Madrid - Valladolid.

Otras tarifas

Ouigo también ofrece billetes a precios económicos que van desde los 13 hasta los 25 euros. Además, los niños de entre tres y 13 años podrán viajar por siete euros, mientras que los niños menores de tres años lo podrán hacer de manera gratuita si no ocupan un asiento y viajan en brazos de un adulto.

