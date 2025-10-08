Has estado usando mal las bayetas de microfibra: una experta en limpieza revela cómo utilizarlas con eficacia

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mantener la casa limpia no es fácil. Para hacerlo es esencial contar con los productos adecuados. Las bayetas de microfibra son un imprescindible en ese sentido, por su capacidad de absorción y versatilidad. Eso sí, hay que utilizarlas adecuadamente. Y una experta en limpieza advierte de que igual llevas años haciéndolo mal.

Las bayetas de microfibra son muy resistentes (se pueden lavar en lavadora) y se suelen usar para limpiezas en profundidad en baños y cocina. Es en estos dos espacios donde más útiles son por su capacidad de absorción y de secado, ya sea con agua o líquidos o sin.

Las dos caras de la bayeta

Antes que nada, es importante escoger bayeta. Las bayetas de microfibra grandes nos permitirán abarcar mas superficie y absorber más. Las pequeñas, por otro lado, son más manejables y fáciles de escurrir.

Maribel Mendoza, experta en orden y limpieza con más de 500 mil seguidores en Instagram, ha revelado cómo utilizarlas con eficacia. Mendoza revela que las bayetas tienen dos caras. La interior, que sirve para extender el producto, y la exterior, para secarlo.

Hacerlo al revés, advierte, implicará que las superficies queden con marca.

Diferente color, diferente uso

Otro detalle que puede llegar a ser clave para una limpieza efectiva es usar bayetas de colores diferentes, según la estancia.

Este hábito sencillo ayuda a evitar la contaminación cruzada, manteniendo las bacterias bajo control. Por ejemplo, se puede asignar el color azul para el baño, el amarillo para la cocina y uno rosa para el resto de la casa.

