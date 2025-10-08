Jordi Morera (39 años), panadero: "La gente se ríe cuando digo que el pan habla"

En una comida no puede faltar el pan para acompañarla. Además, es uno de los alimentos más saludables si se consume con moderación, especialmente el pan integral, ya que en exceso puede ser dañino para el bienestar del cuerpo humano.

Ahora, el panadero Jordi Morera, de 39 años, ha desvelado en un vídeo de TikTok cómo saber si un pan es de buena calidad o no. El experto empieza diciendo que "la gente se ríe cuando digo que el pan habla".

Uno de los primeros síntomas para notar la calidad del pan es el crujiente, pues indica que "se ha cocido bien", y el color de la corteza: "Estamos tan acostumbrados a esos panes blancos y crudos que ni queremos masticar, y luego están los caramelizados, ese color caramelo que llega casi a tonos café, pero sin quemarse".

Otra de las cosas más relevantes "es la humedad de la miga. Cuando abro la miga y noto ese punto, ves que incluso brilla, ese punto como de gelatina". Sin embargo, lo que más detesta son "esas migas secas a las que estamos habituados, que ocupan mucho volumen".

Aparte, comparte una de sus manías a la hora de comer el pan: "Primero pruebo sólo la miga, sin la corteza. Me la paso bien por todo el paladar, la mantengo un ratito, y ahí es donde tendría que aparecer primero la acidez".

"La acidez muchas veces es como un ligero picante, pero para mí lo más relevante es que, después de tragar, en pocos segundos empiezas a salivar. Si vas comiendo, empiezas a salivar, y con ello inicia la digestión en la boca: primera señal de que ha habido fermentación. Obviamente, luego ya sí pruebo la corteza; las dos cosas juntas", señala.

La otra cara de la moneda es cuando el pan que "comes no tiene prácticamente sabor y es muy plano", debido a que "no te aporta nada, solo es un contenedor para ponerle embutido o queso".