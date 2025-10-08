El horóscopo de mañana, jueves 9 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 9 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Día favorable para pasarlo en la intimidad disfrutando de la compañía de familiares y amigos. Quizás haya llegado el momento de concederse ese capricho que hace tanto tiempo le apetece. Nota dominante de la jornada será la buena comunicación.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Trate de poner en orden sus cosas personales, sobreponiéndose a su pereza. No reaccione de forma improcedente con alguien que pueda contrariarle. Altibajos muy marcados en sus relaciones afectivas. Por la noche huya de excesos de cualquier tipo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su optimismo será contagioso, pero no le permitirá ver las cosas en su justa perspectiva. Procure pisar en el suelo, pues corre el riesgo de sufrir una gran decepción. Una visita inesperada será muy agradable y llena de compensaciones.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Tendrá que ser paciente con las flaquezas de las personas de su intimidad. Si conserva la calma y hace gala de comprensión no tendrá nada que lamentar. La noche le ofrecerá muchas posibilidades de pasarlo bien.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Sus deseos de renovación puede llevarle a hacer gastos por encima de sus posibilidades, a menos que se imponga su sentido común. Posibilidad de tener un enfrentamiento con un amigo. Trate de evitarlo por todos los medios en evitación de consecuencias imprevisibles.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Surgirá un compromiso que le impedirá llevar a cabo sus proyectos. Acaso reciba algún reproche de su pareja, pero al final y a pesar de su contrariedad conseguirán pasarlo bien.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Buen día para actividades intelectuales, en el que puede conseguir importantes avances. Procure no ser tan exigente con sus amigos, pues aunque intentarán contemporizar corre el riesgo de agotar su paciencia. En el plano sentimental trate de ser más realista.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Quizás deba controlar un poco sus impulsos, pues podría hacer algo de lo que se arrepentiría más tarde. En su vida social procure ser moderado en sus gastos y no haga alardes innecesarios, que no serán bien acogidos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trate de ser amable con su pareja y no hiera su susceptibilidad, que estará a flor de piel. Use la imaginación para planear un día diferente, del que puedan saca conclusiones muy positivas que les permitan acercarse más el uno al otro.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Quizás se sienta taciturno a primeras horas de la mañana, pero no durará ese estado de ánimo, pues acudirá a una reunión animada y muy divertida. Logrará apuntarse más de un tanto con su buen sentido del humor.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Actividades tranquilas ocuparán buena parte del día. Si va de compras fíjese bien en la calidad de lo que adquiera. Aunque en principio piense pasar la velada con amigos la noche será más propicia al romanticismo y al amor.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Disfrutará de un buen estado de ánimo, que le permitirá crear un clima agradable a su alrededor. Buena armonía con familiares y amigos. Su presunción puede llevarle a exageraciones improcedentes.