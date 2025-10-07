El horóscopo de mañana, miércoles 8 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 8 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La cooperación y la armonía en su trabajo serán perfectas. En el plano sentimental no trate de comprender las reacciones de su pareja y acepte las cosas como son, sin buscarse complicaciones. Por la noche conseguirá pasarlo bien.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Procure no ser demasiado confiado en asuntos de negocios y trate de cubrirse ante cualquier eventualidad. En su vida social le irá mejor si se muestra tal como es y no adopta actitudes que poco le favorecen. Buenas relaciones afectivas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su ritmo de trabajo será bueno y conseguirá sin esfuerzo cuanto se había propuesto. Recibirá buenas noticias de un amigo. En el plano familiar quizás deba prestar más atención a las opiniones y gustos de los demás.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Acaso se encuentre un poco desmoralizado y no sepa como actuar en un tema profesional. Tómese su tiempo y no decida hasta tener claras sus ideas. Por la noche tendrá ocasión de pasarlo bien con sus amigos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Gozará de un sexto sentido que le ayudará a adivinar las cosas antes de que acontezcan, lo que redundará en su propio beneficio. Sea un poco más conservador con su dinero y más transigente con las opiniones de los demás. Buenas relaciones afectivas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Se prevén importantes ingresos relacionados con su actividad profesional. Buenas relaciones familiares, aunque haya opiniones encontradas. Usted y su pareja pasarán una velada inolvidable si la comparten con sus amigos más íntimos. Al final del día se sentirá plenamente feliz.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En lo profesional no confíe demasiado en su capacidad de improvisación y cerciórese con antelación del terreno que pisa. Procure ser un poco más condescendiente con las personas de su entorno. En el plano sentimental la iniciativa será suya.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Hacer balance de su situación económica quizás le proporcione una sorpresa agradable. No eluda aceptar una invitación para un acontecimiento social. En el plano familiar habrá mejor voluntad y más comprensión.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Conseguirá llevar adelante un tema profesional del que ya casi había desistido, lo que propiciará su buen humor. Estudie cualquier solicitud de préstamo con mucho cuidado. Velada tranquila, en la que reinarán la comunicación y la alegría.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Sea extremadamente cauto en su desempeño profesional, pues se prevén riesgos económicos. Su vida social se intensificará y le dará ocasión de ampliar el círculo de sus amistades. Posibilidad muy marcada de que conozca a alguien que le agradará de forma muy especial.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Si juega bien sus cartas hoy conseguirá resultados muy positivos en su profesión. Es posible que compromisos sociales le hagan excederse en sus gastos. Buenos auspicios para sus relaciones amistosas y excelentes para su vida sentimental.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No peque de confiado en su trabajo, pues no todos cuantos le rodean actúan con la misma buena fe que usted. La amistad le proporcionará muy buenos momentos. En el plano sentimental las cosas no podrán ir mejor.