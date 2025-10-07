Moda
Empieza una nueva era en Chanel: así ha sido la primera colección de Matthieu Blazy
Quién es Matthieu Blazy, el joven franco-belga que Chanel ha elegido como nuevo director creativo
EFE
La casa Chanel dio por inaugurada este lunes la era Matthieu Blazy (1984) con su primer desfile de prêt-à-porter femenino para la primavera-verano 2026, una presentación que fue recibida con prolongados aplausos y el público en pie. La chaqueta se reinventa, los clásicos se renuevan y las plumas se erigen como protagonistas de una colección que marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la maison.
Bajo los impresionantes techos de vidrio del Grand Palais, transformado en un universo de planetas coloridos suspendidos en el aire, el diseñador francés dejó claro que comenzaba un tiempo distinto. Hasta el propio horario lo anunciaba: el desfile se celebró un lunes a las ocho de la noche, rompiendo con la tradición de los martes por la mañana que durante décadas caracterizó a la firma.
La nueva chaqueta Chanel, símbolo por excelencia de la casa, se presentó al inicio del pase. Minimalista, con uno o dos botones, se combina indistintamente con pantalón o con falda —una falda con abertura, que se repite como constante en la colección—. Los flecos y los volantes aparecen en abrigos, chaquetas y faldas, aportando un aire urbano y libre, mientras que las plumas se convierten en el material estrella: no solo adornan prendas, sino que coronan la cabeza de algunas modelos, en un gesto que desafía los códigos clásicos de la marca.
La paleta de colores abarca desde el negro y blanco —el binomio icónico de Chanel— hasta tonos burdeos, dorados, rojos, naranjas y azules, con estampados de cuadros y rayas y, por supuesto, la imprescindible camisa blanca. En los accesorios, el bolso clásico de la firma aparece reinterpretado en varios tamaños y con un aire deconstruido, mientras que los collares de perlas, tan queridos por Gabrielle Chanel, se modernizan. Tampoco faltó el zapato bicolor, revisitado con sutiles variaciones.
“El amor es el punto de partida”, explicó Blazy. “Chanel es amor. El nacimiento de la modernidad en la moda proviene de una historia de amor. No tiene tiempo ni espacio; es una idea de libertad. La libertad que Gabrielle Chanel vistió y conquistó”.
El desfile, que comenzó con apenas quince minutos de retraso —una puntualidad destacable en una semana de la moda plagada de demoras—, era uno de los más esperados de la temporada. Tras el fallecimiento de Karl Lagerfeld (1938-2019) y el interludio de Virginie Viard, la llegada de Blazy al frente de la casa levantaba grandes expectativas, especialmente después de su celebrado trabajo en Bottega Veneta.
Entre los asistentes al desfile se encontraban Penélope Cruz, Úrsula Corberó y Pedro Almodóvar, invitados de honor de una velada que no solo marcó el inicio de una nueva etapa para Chanel, sino también el regreso del asombro a la pasarela parisina.
