Hogar
Estas son las tres claves para diseñar tu casa, según el arquitecto Pablo Borraz
"El hecho de dividir bien la zona de día y de noche ayuda también a generar unas circulaciones optimizadas”
Pablo Borraz, arquitecto: "Una escalera mal proporcionada puede ser incómoda e incluso peligrosa"
Pablo Borraz, arquitecto: "Una casa cómoda no es la más grande, sino la más inteligente"
Zoe Campos
¿Te has encontrado alguna vez en la situación de tener que decorar tu casa? Seguramente, has montado y desmontado sin parar los muebles y decorativos que con tanta ilusión habías comprado. Y, aunque le has puesto todo el empeño del mundo, no has sido capaz de aplicar a los espacios de tu casa los principios del famoso Feng Shui; tu hogar no tiene armonía y el bienestar que iba a transmitirte tu casa pasa a ser desesperación.
Para que eso cambie, Pablo Borraz ha compartido un vídeo vía Instagram (@pbs_arquitectura) definiendo las tres claves para diseñar tu hogar perfecto. El arquitecto, además, explica que cada centímetro de tu casa tiene un impacto directo en tu comodidad.
El exterior también forma parte de tu casa
Según Borraz, en las fases iniciales del diseño ya hay que tener en cuenta la relación del exterior con el interior de tu casa. Esto significa que, por ejemplo, un piso en el centro de Barcelona con grandes ventanales va a carecer de privacidad, o que “una casa que se abre al jardín o a la terraza se disfruta mucho más”. Este aspecto es importante, especialmente, en zonas como el salón comedor o la cocina, asegura el arquitecto.
Crea tu espacio ideal para descansar
En segundo lugar, Borraz destaca la importancia de separar bien la zona de día y la zona de noche. Como la zona de dormitorio está destinada para el descanso, hay que intentar que sea lo más tranquila posible. Por lo tanto, según el arquitecto, tu habitación debe estar alejada de las zonas que generan más ruido, como son el salón o la cocina para que puedas alcanzar un descanso óptimo.
Circulaciones útiles para no perder metros
Finalmente, el 'instagramer' destaca la importancia de generar circulaciones que sean útiles y funcionales. Las circulaciones de una casa son los espacios que nos permiten desplazarnos entre las diferentes habitaciones y pisos: pasillos, escaleras, etc.
Según Borraz, es importante “no hacer distribuidores a punta pala, ni pasillos interminables, porque cada metro cuadrado lo vas a pagar”. Además, “si el diseño genera transiciones inútiles, no estás pagando por nada.” De hecho, el arquitecto relaciona el segundo punto con el tercero, afirmando que “el hecho de dividir bien la zona de día y de noche ayuda también a generar unas circulaciones optimizadas”.
Borraz cierra el vídeo asegurando que estos consejos te pueden ayudar a diseñar una vivienda en la que “de gusto estar” y no una vivienda que sea incómoda. La importancia del exterior, los espacios funcionales y encontrar el lugar idóneo para cada actividad son algunos de sus conceptos imprescindibles.
