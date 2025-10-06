El horóscopo de mañana, martes 7 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 7 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Día variopinto en el trabajo y en el que puede surgir alguna agradable sorpresa. En el entorno familiar habrá choques inevitables, pero no llegará la sangre al río. Buenas relaciones amistosas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Cuanto más tarde en arreglar ciertos asuntos profesionales más confusionismo se producirá. No compre cosas que realmente no precise. Soplarán buenos vientos en sus relaciones afectivas y, por la noche, recuerde vigilar sus gastos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Prestar atención a los pequeños detalles acaso sea el mejor modo de arreglar cuestiones importantes en el plano profesional. Antes de comprometerse a un viaje sea realista y cerciórese de lo que pueda costar. Relaciones afectivas gratas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Acaso haya bastante distancia entre sus objetivos profesionales y lo que consiga hoy. No se mostrará usted indolente, pero tampoco eficaz. En sus relaciones amistosas es posible que muchas cosas de las que oiga sean superficiales y poco sinceras. Panorama excelente en el plano sentimental.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En el campo profesional no de por hecho algo que precisará aún de tiempo y esfuerzo para cristalizar. No adquiera compromisos económicos de importancia y espere a poder hacerlo sin problemas. Un pariente podría pecar de incomunicación.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Hoy tendrá dificultades para hacerse comprender, tanto en su trabajo como en su vida personal. En su vida familiar, sin embargo, habrá grandes dosis de comprensión y de cariño.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Llegó el momento de desistir de un proyecto profesional al que no se le ve salida alguna. Hoy tendrá sentimientos contradictorios y no sabrá si quedarse a solas o salir a divertirse. Procure, en cualquiera de los casos no dejarse llevar por el escapismo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Hoy conseguirá pocos resultados en su trabajo si pretende imponer su opinión a los demás. Si, por el contrario, acentúa el compañerismo, no habrá nada que no pueda lograr. Le llegará la suerte de muy lejos. Por la noche lo pasará bien.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Necesitará la ayuda de otras personas si quiere llevar a feliz término toda su actividad profesional. Amor y diversión serán inseparables y brillarán con luz propia.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Si trabaja duramente conseguirá resultados económicos inmediatos. Pisa terreno sólido en lo profesional, pero sus relaciones personales se presentan un tanto confusas. Deponga su actitud si quiere recuperar la normalidad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Tenga mucho cuidado para no descuidar detalles importantes en su trabajo, aunque ello le suponga un esfuerzo adicional. Haga planes para el fin de semana teniendo en cuenta que lo que más necesita es descansar.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy la inspiración le será de gran ayuda en su trabajo. Tendencia a gastar más de lo normal, aunque surgirán nuevas posibilidades de ingresos. Buenas relaciones afectivas y plenitud en su vida sentimental.