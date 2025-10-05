Los nombres catalanes que se han popularizado en toda España

Muchos nombres originarios de Catalunya siguen conservándose con gran popularidad dentro del territorio catalán. Pese a que algunos nombres tradicionales como Biel, Martí o Marc continúan posicionándose entre los más comunes, en los últimos años han ido ganando fuerza, incluso a nivel nacional, algunos nombres catalanes no tan conocidos de tan solo tres letras.

Según los últimos datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), que datan de 2024, los nombres más frecuentes de los varones recién nacidos no sobrepasan, en su mayoría, las cuatro letras.

Los nombres catalanes más populares

El ránking de Idescat destaca como más común entre los neonatos el nombre de Martí, que en 2024 fue el más popular, después de que 352 niños fueran nombrados así. Otros, como Biel (346), Leo (343) o Nil (340) ponen de manifiesto la creciente popularidad de los nombres cortos en el territorio catalán.

Sin embargo, en lo que a nombres femeninos se refiere, destacan algunos más largos y tradicionales como Sofía (432) o Martina (349), aunque los nombres cortos como Ona (321) o Mia (320) también ocupan posiciones importantes en el ránking.

¿Cuál es origen de los nombres más comunes?

Martí y Sofía se han convertido en los últimos años en los nombres más habituales de los recién nacidos en Catalunya. Conocer su origen es fundamental para entender la historia de dos nombres que se han posicionado en lo alto del ránking.

Martí es un nombre masculino de origen catalán, que proviene del latín 'Martius' que quiere decir dedicado al dios Marte, el dios de la guerra en la mitología grecorromana. Es una denominación con una fuerte carga simbólica vinculada a la valentía, la generosidad y el liderazgo. Además, es uno de los nombres catalanes de niño más arraigados históricamente a Catalunya.

Por otro lado, Sofía proviene de la palabra griega 'sophia', que significa 'sabiduría'. Es un nombre vinculado a la inteligencia, la serenidad y la elegancia. Ya desde la antigüedad, se consideraba un nombre de gran belleza y significado filosófico

Nombres catalanes en España

Algunos nombres catalanes han traspasado las fronteras del territorio catalán y pueden oírse en otras regiones del país. Pese a que la gran mayoría de personas llamadas Martí, Biel, Nil o Ona son originarias de Catalunya, resulta curioso observar como poco a poco se van usando en otras localidades no catalanas.

Según el mapa interactivo de nombres del Instituto Nacional de Estadística (INE), que permite determinar la presencia de cada nombre en las diferentes regiones de España, nombres como Nil o Ona se concentran en Catalunya, aunque no de manera exclusiva.

Pese a que su presencia en otras regiones del estado español es baja, el hecho de que se hayan extendido más allá del territorio catalán es un indicador de su creciente popularidad.