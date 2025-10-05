Esta es la mezcla casera que hay que poner a la mopa para dejar el suelo de toda la casa como nuevo

Mantener el suelo del hogar limpio puede ser todo un reto. Madera, cerámica, mármol... cada superfície requiere ciertos cuidados para evitar rayones o manchas que no se van. Un suelo limpio aporta una sensación de orden y frescura, fundamental tambien para conservar la higiene del hogar y alargar la vida útil del pavimento.

En busca de un suelo brillante son muchos los que recurren a productos químicos. Sin embargo, existen otras opciones caseras mucho más económicas y con resultados similares o incluso mejores. Rakidag, experta en limpieza con casi medio millón de seguidores en Tiktok, presenta un preparado perfecto para todo tipo de suelos, útil también para el terrazo como muestra en su vídeo.

Un preparado "espectacular"

La experta utiliza una gamuza de limpieza de bambú reutilizable para su mopa. En ella le pulveriza la mezcla casera, deja que se seque unos segundos y empieza a pasar todo el suelo. En el vídeo se puede apreciar cómo atrapa una buena cantidad de suciedad y, asegura, deja buen olor. Estos son los ingredientes del preparado:

300 mililitros de agua destilada.

100 mililitros de alcohol de 96º.

Unas gotas de lavavajillas.

10 a 15 gotas de aceite esencial (ella utiliza uno con olor a mandarina, aunque hay de todo tipo: lavanda, limón, eucalipto...)

En comentarios, la experta en limpieza advierte de que esta mezcla sirve para fregar, no es un atrapapolvo. Además, no aconseja ponerle friegasuelos jabonosos a este tipo de mezclas.