Orden y limpieza
Esta es la mezcla casera que hay que poner a la mopa para dejar el suelo de toda la casa como nuevo
El truco de la media para limpiar el suelo: así es el nuevo método para despedir el aspirador y dejar la casa como nueva
Adiós a la lejía: el producto para dejar el suelo de la cocina impoluto
Pedro G. Cuesta
Mantener el suelo del hogar limpio puede ser todo un reto. Madera, cerámica, mármol... cada superfície requiere ciertos cuidados para evitar rayones o manchas que no se van. Un suelo limpio aporta una sensación de orden y frescura, fundamental tambien para conservar la higiene del hogar y alargar la vida útil del pavimento.
En busca de un suelo brillante son muchos los que recurren a productos químicos. Sin embargo, existen otras opciones caseras mucho más económicas y con resultados similares o incluso mejores. Rakidag, experta en limpieza con casi medio millón de seguidores en Tiktok, presenta un preparado perfecto para todo tipo de suelos, útil también para el terrazo como muestra en su vídeo.
Un preparado "espectacular"
La experta utiliza una gamuza de limpieza de bambú reutilizable para su mopa. En ella le pulveriza la mezcla casera, deja que se seque unos segundos y empieza a pasar todo el suelo. En el vídeo se puede apreciar cómo atrapa una buena cantidad de suciedad y, asegura, deja buen olor. Estos son los ingredientes del preparado:
- 300 mililitros de agua destilada.
- 100 mililitros de alcohol de 96º.
- Unas gotas de lavavajillas.
- 10 a 15 gotas de aceite esencial (ella utiliza uno con olor a mandarina, aunque hay de todo tipo: lavanda, limón, eucalipto...)
En comentarios, la experta en limpieza advierte de que esta mezcla sirve para fregar, no es un atrapapolvo. Además, no aconseja ponerle friegasuelos jabonosos a este tipo de mezclas.
- La asociación '7291: Verdad y Justicia' acusa a 'La revuelta' de invisibilizar su reivindicación sobre las residencias: 'Decepción
- El nombre de niña que se multiplica en Catalunya: su significado en catalán es muy diferente al que tiene en castellano
- Última hora de la flotilla y de la guerra entre Israel y Gaza, en directo
- Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear
- El empresario al que recomendó Begoña reacciona ante el informe de Hacienda: Valorativo y desoye lo que declararon empresas competidoras
- Endesa corta la electricidad del Oktoberfest de Santa Susanna al detectar un enganche ilegal
- Consum gana el concurso para abrir un supermercado en el nuevo mercado de l’Abaceria
- La IA obliga a cambiar los trabajos escolares: los profesores piden al alumno reflexión y vuelven a la oralidad