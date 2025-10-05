El horóscopo de mañana, lunes 6 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 6 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En un tema profesional no cante victoria antes de tiempo y siga dedicándole su atención. Normalidad en sus relaciones amistosas. En el plano sentimental tendrá que hacer gala de mano izquierda y persuasión si quiere mantener la paz. Buen día para cultivar aficiones intelectuales.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

En el campo profesional hoy tendrá que tener un exquisito cuidado y sopesar muy bien lo que dice, ya que una indiscreción podría acarrearle un serio disgusto. Relaciones afectivas buenas y posibilidad de pasar una velada original y divertida.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El día será inmejorable en todos los terrenos para los nacidos bajo este signo. Trabajo, amistad y amor brillarán con luz propia. Aproveche su buena estrella y sáquele todo el partido posible.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Día de altibajos, tanto en lo profesional como en lo económico. Gozará de un estado de ánimo excelente. Quizás tenga algún pequeño contratiempo con un familiar, pero no afectará en absoluto a su buen humor que será compartido por su pareja.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En una negociación importante no se conforme solo con palabras y exija la formalización de un documento. Su economía mejorará sensiblemente si ata bien todos los cabos. Buenas relaciones afectivas. No sucumba a sus deseos de tirar la casa por la ventana.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Procure demostrarle su confianza a un colaborador si quiere que mejore su rendimiento. En sus relaciones amistosas no quiera llevar la voz cantante y sepa escuchar a los demás. Un niño le hará pasar deliciosos momentos.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Procure ir al grano en asuntos profesionales y no malgaste su tiempo en pequeños detalles carentes de importancia. En una situación familiar delicada no trate de justificarse y sea sincero con usted mismo al analizar su actitud. Soplarán buenos vientos para su vida sentimental.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Procure escuchar otras opiniones en el terreno profesional y no pretenda que siempre prevalezca la suya. En el plano afectivo también le conviene oir a los demás. Su pareja se mostrará resentida y tendrá que esforzarse en contentarla. Extreme su tacto al hacerlo.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Procure no mezclar negocios y amistad, pues el día no es propicio para ello. No de oidos a comentarios mal intencionados sobre un amigo porque después le pesaría. Un proyecto de inversión encontrará firme oposición por parte de su pareja.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Se avecina un período en el que conseguir lo que pretende en el ámbito profesional supondrá un esfuerzo adicional, pues tendrá que vencer la oposición de socios o colaboradores. Acaso sus puntos de vista sean poco conservadores, pero al final demostrará tener razón.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Surgirá un imprevisto que le impedirá lograr sus objetivos cuando ya los creía al alcance de la mano. Quizás le embargue el desaliento, pero deberá sobreponerse y seguir intentándolo. Su pareja le hará olvidar su contrariedad y le infundirá nuevos ánimos.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Las negociaciones en su trabajo serán hoy laboriosas, pero conseguirá cerrar acuerdos importantes. Gozará de un excelente humor, que compartirá con familiares y amigos. La noche se anuncia romántica.