Elsanutrifit, 'coach' nutricional, revela este sencillo gesto para eliminar parásitos y herbicidas en la fruta

La 'coach' nutricional Elsa, conocida en Instagram como @elsanutrifit, explica que las frutas que compramos en mercados y súpers está llena de sustancias químicas y orgánicas que no vemos.

Por tanto, en un vídeo, detalla que hay que eliminar esos restos y explica cuál es la manera más eficaz de deshacerse de herbicidas, parásitos e insectos que se quedan en las frutas.

"Llena de herbicidas, parásitos e insectos"

La creadora de contenido afirma que el simple lavado bajo el grifo no es suficiente: "Te garantizo que solo con agua no eliminas ni la cuarta parte".

Por eso, propone un proceso casero que permite eliminar casi por completo estas sustancias. "Como 'coach' nutricional te recomiendo que las laves así para eliminar en un 98% todos los tóxicos y proteger tu salud intestinal", señala la especialista.

Una mezcla sencilla y accesible

El proceso consiste en preparar una solución básica para eliminar parásitos y herbicidas en la fruta con productos que se encuentran en cualquier cocina. "Mezcla dos cucharadas de bicarbonato de sodio alimentario con un litro o litro y medio de agua", detalla Elsanutrifit. Una vez lista la mezcla, se deben meter las frutas y dejarlas en reposo de 10 a 15 minutos.

Para mejorar la eficacia de la solución, también sugiere añadir vinagre, un producto que ayuda "en el proceso de limpieza", pero solamente una cuarta parte de la taza.

Después de este paso, recomienda frotar suavemente con un cepillo si es necesario y enjuagar con abundante agua limpia.

Cómo conservar los frutos rojos más tiempo

Además del lavado, la 'coach' nutricional ofrece un consejo para prolongar el ciclo de vida de los frutos rojos, uno de los alimentos de consumo habitual.

Tras limpiarlos con la mezcla de bicarbonato y vinagre, aconseja secarlos muy bien y guardarlos de forma adecuada, envolviéndolos en "papel de cocina". Y, a continuación, poner "la fruta dentro de un táper de cristal" y así guardarla en la nevera.

El motivo está claro: mantener la humedad favorece la aparición de moho, mientras que este truco ayuda a conservarlos frescos durante más días. La especialista añade otra alternativa práctica: "También puedes congelar la fruta después de lavarla y usarla para tus 'smoothies' [batidos de fruta]".