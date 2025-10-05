Popularidad
El nombre de origen griego que casi nadie pone ya en Catalunya
El Instituto Nacional de Estadística ha dejado de recogerlo, lo que significa que apenas hay gente que se llame así hoy en día
Qué está pasando con el nombre de niño que está de moda en Catalunya y casi nadie tiene en el resto de España
Este es el nombre de moda en Catalunya que apenas se oye en el resto de España
Gabriel Roncero
Los nombres de personas en España han ido experimentando cambios significativos a lo largo de los años. Lo que antiguamente eran aquellos más comunes, ahora ya no se utilizan tanto y han ido dejando paso a nuevas tendencias.
Así pues, actualmente, en España existen nombres que ya no se utilizan. Es decir, nombres que no solo han dejado de estar de moda, sino que han desaparecido del registro de nombres en nuestro país. Uno de estos casos es un nombre de origen griego: Ursicio.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el nombre Ursicio ya se engloba en la categoría de nombres desaparecidos, ya sea debido a que no existen personas con este nombre o, que si las hay, no superan la veintena, puesto que el INE solo tiene en cuenta un nombre si hay 20 o más personas que se llaman así.
Esta situación se explica por un tema generacional, debido a que los pocos Ursicios que vivieron en España formaban parte de generaciones anteriores y, los pocos que quedan en la actualidad, superan los 70 años de media.
Origen y significado
Ursicio, un nombre con raíces latinas que proviene de 'Ursicius' (derivado de 'ursus', que significa 'oso'), fue en su época un nombre de notable prestigio y popularidad. Vinculado a personajes de la antigua Roma e, incluso, a santos cristianos, este nombre evocaba fortaleza y poder.
Por el mismo camino
Ursicio no es el único nombre que ha desaparecido de las listas de recién nacidos en España. El INE ha señalado otros nombres en riesgo de extinción, como es el caso de Progreso, Donatilo, Frumencio y Abencio.
En la mayoría de los casos, estos nombres corresponden a individuos nacidos antes de los años 50 y que, por lo tanto, en la actualidad son personas de edad avanzada.
Los nombres más comunes
Según el INE, los nombres más comunes en España a 1 de enero del año pasado son María Carmen (624.368) y Antonio (603.004). Sin embargo, en el caso de los recién nacidos, son Lucía y Hugo, respectivamente.
Asimismo, la elección de nombres cambia de manera notable dependiendo de la generación. Entre las niñas menores de 10 años, los nombres que dominan actualmente son Mía, Lya, Juno, Roma y Vega, reflejando las tendencias más modernas. En el caso de los niños, los más populares hoy en día son Neo, Teo, Amir, Cesc y Kike.
- La asociación '7291: Verdad y Justicia' acusa a 'La revuelta' de invisibilizar su reivindicación sobre las residencias: 'Decepción
- El nombre de niña que se multiplica en Catalunya: su significado en catalán es muy diferente al que tiene en castellano
- Última hora de la flotilla y de la guerra entre Israel y Gaza, en directo
- Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear
- El empresario al que recomendó Begoña reacciona ante el informe de Hacienda: Valorativo y desoye lo que declararon empresas competidoras
- Endesa corta la electricidad del Oktoberfest de Santa Susanna al detectar un enganche ilegal
- ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidandes trasladan el día libre al lunes
- Consum gana el concurso para abrir un supermercado en el nuevo mercado de l’Abaceria