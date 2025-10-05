Adiós a las canas: recupera gratis tu color con este remedio natural

Las canas son uno de los signos más visibles y antiestéticos del envejecimiento. Cuando los cabellos blanquecinos empiezan a crecer, a gente suele optar por disimularlo mediante tintes o baños de color. No obstante, un exceso de uso de estos productos pueden resultar perjudiciales para nuestro cabello.

E incluso para nuestra salud: según diversos estudios recopilados por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, entre las más de las 5.000 sustancias que se utilizan para producir algunos tintes para el cabello se encuentran varias que resultan cancerígenas para los animales. Es por ello por lo que lo ideal es usar productos naturales y no agresivos.

Y en concreto hay un remedio que te sorprenderá por su bajo coste y su rápida elaboración, una mezcla completamente natural y económica que te permitirá deshacerte de las canas nada más ni nada menos que en tres días.

El truco secreto

En primer lugar se necesitan cuatro ingredientes que fácilmente podrás encontrar en tu cocina y en cualquier supermercado o herboristería: un litro de agua, una bolsita de té verde (de un gramo y medio aproximado), otra de la misma cantidad de salvia (una planta aromática y antioxidante) y, finalmente, una de romero.

Una vez reunidos estos elementos, se calienta el agua en un cazo hasta que hierva y, cuando alcance el punto de ebullición, se añaden las distintas bolsitas. Cuando todos los elementos se encuentran en el interior del recipiente, se vuelve a llevar a ebullición y se deja hervir durante 5 minutos.

Tras ese tiempo, se apaga el fuego, se tapa el recipiente y se deja reposar la mezcla durante 24 horas. Si lo prefieres, también se puede depositar el líquido en un tarro de cristal bien cerrado cuando se enfríe el líquido.

Aplicación

Una vez transcurrido ese tiempo, llega el momento de aplicar el producto. Para hacerlo es necesario esparcirlo por todo el pelo y el cuero cabelludo, haciendo especial hincapié en las zonas canosas, y por los distintos mechones de pelo de forma minuciosa para que alcance todos los rincones y sea lo más efectivo posible. Una vez toda nuestra cabeza esté impregnada de la sustancia, solo queda dejarla reposar durante una hora y aclararla con abundante agua.

Tras ello, se puede lavar el pelo normalmente con el champú habitual.

Color anterior

No obstante, la clave de este remedio, como todo en la vida, en la constancia. Para ver los efectos de este truco es necesario realizar el proceso durante tres días seguidos, momento a partir del cual el cabello debería volver a su color anterior. También cabe destacar la duración del efecto de este remedio: las canas solo regresarán cuando el cabello canoso vuelva a crecer.

Por último, aunque se traten de ingredientes naturales, ¡ten mucho ojo!: si padeces de algún problema dermatológico o alopecia antes de llevar a cabo este remedio es importante consultarlo previamente con tu dermatólogo.

También conviene hacer una prueba previa en una zona poco visible y no muy extensa para comprobar si resulta eficaz en tu cabello.