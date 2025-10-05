No más aguacates verdes en casa: el truco para que maduren antes

El aguacate es un alimento indispensable en muchas cestas de la compra. Además de utilizarlo en recetas fáciles y deliciosas, esta fruta tiene muchas propiedades nutricionales y beneficios para la salud.

Sin embargo, a simple vista es difícil saber si está en su punto por su piel rugosa y poco atractiva. Por eso, es uno de los productos más manoseados en mercados y supermercados. Tanto toqueteo echar a perder el alimento, lo que reduce las opciones de dar con una pieza óptima.

En este sentido, el truco más conocido para saber cuándo un aguacate en el punto de maduración perfecto es el del botón secreto de esta fruta. Pero si ya has hecho la compra, no te has fijado qué se esconde bajo el rabillo del alimento y, al abrirlo, descubres que está muy verde, hay otro consejo muy práctico para madurarlo (y comerlo) en 10 minutos.

Hay otro elemento a tener en cuenta. La ventana de tiempo en la que esta fruta está perfecta para comerse es muy corta, así que dar con el momento clave es fundamental. ¿Y cuál es ese punto? Cuando el color de la carne del aguacate es verde, a poder ser tirando a amarillento. Entonces, la textura es cremosa y uniforme, listo para ser servido. Y eso lo puedes ver al retirar el rabillo, de ahí el truco tan práctico del botón secreto.

Aguacate listo en 10 minutos

Aun así, te mostramos el truco para madurar un aguante en cuestión de minutos. Los milagros no existen, pero te aseguramos que podrás hincarle el diente en 10 minutos. Para ello, sin sacarle la piel tienes que envolverlo en papel de aluminio, como si se tratase de una patata al caliu.

Luego hornearlo a 100 °C durante ese rato y dejarlo enfriar a temperatura ambiente. Una vez hecho esto, el aguacate ya estará listo y perfecto para consumir.

¿No tienes horno? Sin problema, también lo puedes hacer en el microondas. Esta técnica también muy sencilla: Pincha el aguacate con un tenedor. Envuélvelo en film transparente y mételo en el electrodoméstico durante 30 segundos a máxima potencia. Déjalo enfriar a temperatura ambiente, quítale el film, córtalo como de costumbre y ¡voilà!

Hay otro proceso que requiere de más tiempo, pero también es una buena opción. Se trata de comprar los aguacates verdes y meterlos en una bolsa de papel durante tres días junto a plátanos y manzanas. Estas frutas que desprenden etileno, una propiedad que acelera la maduración de los alimentos.