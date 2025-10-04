Adiós al bicarbonato: esta es la mezcla casera para eliminar el moho negro de las paredes y dejarlas como nuevas

El vinagre es, quizá, el producto alimenticio que más utilidades fuera del aspecto nutritivo -y también dentro, hasta se puede hacer Coca-Cola con ella- existe. Además, es barato y tiene una serie de peculiaridades que le permiten servir como recurso para el cuidado de las plantas y también para la limpieza del hogar.

¿Sabías que el vinagre blanco que usamos para aliñar las ensaladas sirve también para eliminar las humedades de las paredes? Eso es debido a las múltiples y útiles propiedades que posee, gracias a ser un producto antibacteriano, descalificador y que elimina los malos olores.

Es por ese motivo que, a partir del vinagre blanco, también existe un vinagre de limpieza, que no es para uso alimenticio, cuya principal diferencia estriba en la acidez del mismo, mayor en este último -un 8% de acidez respecto al 2-3% del vinagre comestible-. Pero al que usamos en nuestro plato también podemos sacarle partido.

¿Cómo usar el vinagre para eliminar la humedad?

En este caso, el proceso es de lo más sencillo.

Solo hay que rellenar un spray con la mitad de agua y la otra mitad de vinagre; rociarlo sobre las manchas e, incluso, más allá de la superficie comprometida; esperar media hora y, luego, retirar el exceso de las humedades con un paño.

El resultado es sorprendente, la humedad desaparece completamente, la pared que totalmente limpia y, con ello, nos quitamos un problema de encima que, de otra manera, se podría haber convertido en un costoso dolor de cabeza si no lo atendemos al momento y permitimos que vaya a más.

La importancia de la ventilación

Más allá de los productos y de los remedios caseros como el vinagre, lo cierto es que la ventilación y la exposición al sol resultan imprescindibles si se quiere evitar el crecimiento del moho. Cierto es que hay habitaciones y rincones de la casa con poca ventilación y tendencia a la humedad como pueden ser los baños, sótanos o buhardillas. Ventilar regularmente y permitir que la luz solar directa entre ayuda a secar las superficies y evitar que las esporas proliferen. Instalar extractores de aire o mantener las puertas abiertas puede ser una solución en aquellos rincones menos ventilados.