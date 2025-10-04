Salud
¿Tomas café sin azúcar por las mañanas? Esto dicen los expertos
Hay estudios que destacan que la cafeína no es tan mala como se cree
Lo hace todo el mundo y es un error: tomar café nada más levantarse
El precio del café sube un 7,2 % y su consumo no frena: cada español bebe 1,5 tazas al día
Lola Gutiérrez
El café es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo. Según un informe realizado en 2023 por la cadena "Cafe & Té", en España el 63% de los ciudadanos mayores de 15 años toman café a diario. De este porcentaje, la mayoría consumen un promedio de 3,6 cafés diarios entre semana, y 2,7 los fines de semana.
Los motivos por los que la gente toma café son principalmente por gusto (un 67%), seguido de costumbre (17%), y solo un 11% lo toma para "mantenerse despierto". Una afirmación que es muy polémica y que lleva años siendo debate entre la comunidad científica. ¿Tomarlo por la mañana mejora tu atención o es un placebo?
Beneficios del café sin azúcar
El café, cuando se toma sin azúcar, puede ayudar a optimizar la salud, basándonos en la evidencia científica disponible. Aquí te traemos algunos beneficios de tomar café solo y sin azúcar por las mañanas.
El café contiene cafeína, una sustancia estimulante que actúa sobre el sistema nervioso central y mejora el estado de alerta, la atención, la concentración y la capacidad de aprendizaje. Además, puede prevenir enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer o el párkinson.
El café sin azúcar puede bloquear un neurotransmisor llamado adenosina, que se encarga de regular el ciclo del sueño. Al bloquear la adenosina, favorece el disparo neuronal y la liberación de otros neurotransmisores beneficiosos, como la dopamina y la noradrenalina. Estos neurotransmisores están relacionados con el humor, la motivación, el placer y el movimiento.
El café puede prevenir la propagación de las caries. Tiene propiedades antibacterianas y un efecto antiadhesivo sobre la placa dental, que es la principal causa de la caries. También ayuda a evitar el mal aliento, ya que estimula la producción de saliva y neutraliza los ácidos que causan el mal olor.
El café estimula los movimientos intestinales y facilita la evacuación. Por ese motivo es un buen aliado para mantener una buena digestión. Además, ayuda a limpiar el estómago y el hígado de bacterias, toxinas, parásitos y otros elementos que pueden causar problemas gastrointestinales o hepáticos.
El café sin azúcar es una bebida baja en calorías y grasas, siempre y cuando no se le añada ningún tipo de edulcorante o crema. Este acelera el metabolismo basal y aumenta la termogénesis, que es el proceso por el cual el cuerpo genera calor. También puede reducir el apetito y aumentar la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar la ingesta calórica y a evitar los antojos.
Contiene más de 1.000 compuestos bioactivos, algunos de sustancias con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Los antioxidantes ayudan a proteger las células del daño causado por las moléculas del estrés, la contaminación, el tabaco o una dieta poco saludable. El consumo de café (sin azúcar) puede contribuir a prevenir estas enfermedades y a mejorar la salud vascular.
El café tiene un efecto estimulante sobre el sistema nervioso y el sistema cardiovascular, lo que puede provocar un aumento transitorio de la presión arterial.
Puede ayudar a prevenir la diabetes tipo 2, al mejorar la sensibilidad a la insulina, que es la hormona encargada de regular los niveles de glucosa en la sangre. También puede reducir la inflamación crónica y el estrés oxidativo, que son dos procesos implicados en el desarrollo de la resistencia a la insulina y la diabetes.
Consumo recomendable
Se considera un consumo moderado entre 3 y 5 tazas al día, siempre que no se superen los 400 mg diarios de cafeína, según los expertos. En cuanto al tipo y la preparación del café, se recomienda elegir un café de calidad, orgánico y de comercio justo, que garantice un buen proceso de cultivo, recolección y tostado.
Los cafés que se deben evitar son:
- Soluble: contiene muchos aditivos y menos antioxidantes que el natural.
- Café hervido o filtrado en papel: puede aumentar los niveles de colesterol LDL (malo).
- Café de cápsulas: puede contener acrilamida, una sustancia química que se forma durante el proceso de tostado del café y tiene efectos negativos en la salud.
- La asociación '7291: Verdad y Justicia' acusa a 'La revuelta' de invisibilizar su reivindicación sobre las residencias: 'Decepción
- El nombre de niña que se multiplica en Catalunya: su significado en catalán es muy diferente al que tiene en castellano
- Sònia Hurtado: “Se ha investigado poco un recurso nutricional tan potente y abundante como son las algas”
- Los precios de la vivienda crecerán un 5% en 2026, pero caerán en los siguientes 5 años
- La IA obliga a cambiar los trabajos escolares: los profesores piden al alumno reflexión y vuelven a la oralidad
- El Sabadell calcula que el 97% de sus pequeños accionistas residentes en España pagarían impuestos si aceptan la opa
- Uno de los pueblos medievales más bonitos de Catalunya será este fin de semana la meca de las galletas
- Muere el actor Javier Manrique a los 56 años