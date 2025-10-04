Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Tomas café sin azúcar por las mañanas? Esto dicen los expertos

Hay estudios que destacan que la cafeína no es tan mala como se cree

Estos son los beneficios de tomar café sin azúcar todas las mañanas según los expertos

Lola Gutiérrez

Barcelona
El café es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo. Según un informe realizado en 2023 por la cadena "Cafe & Té", en España el 63% de los ciudadanos mayores de 15 años toman café a diario. De este porcentaje, la mayoría consumen un promedio de 3,6 cafés diarios entre semana, y 2,7 los fines de semana.

Los motivos por los que la gente toma café son principalmente por gusto (un 67%), seguido de costumbre (17%), y solo un 11% lo toma para "mantenerse despierto". Una afirmación que es muy polémica y que lleva años siendo debate entre la comunidad científica. ¿Tomarlo por la mañana mejora tu atención o es un placebo?

Beneficios del café sin azúcar

El café, cuando se toma sin azúcar, puede ayudar a optimizar la salud, basándonos en la evidencia científica disponible. Aquí te traemos algunos beneficios de tomar café solo y sin azúcar por las mañanas.

Aumenta la memoria

El café contiene cafeína, una sustancia estimulante que actúa sobre el sistema nervioso central y mejora el estado de alerta, la atención, la concentración y la capacidad de aprendizaje. Además, puede prevenir enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer o el párkinson.

Mejora el rendimiento cerebral

El café sin azúcar puede bloquear un neurotransmisor llamado adenosina, que se encarga de regular el ciclo del sueño. Al bloquear la adenosina, favorece el disparo neuronal y la liberación de otros neurotransmisores beneficiosos, como la dopamina y la noradrenalina. Estos neurotransmisores están relacionados con el humor, la motivación, el placer y el movimiento.

Mejora la salud bucal

El café puede prevenir la propagación de las caries. Tiene propiedades antibacterianas y un efecto antiadhesivo sobre la placa dental, que es la principal causa de la caries. También ayuda a evitar el mal aliento, ya que estimula la producción de saliva y neutraliza los ácidos que causan el mal olor.

Ayuda al funcionamiento del estómago y del hígado

El café estimula los movimientos intestinales y facilita la evacuación. Por ese motivo es un buen aliado para mantener una buena digestión. Además, ayuda a limpiar el estómago y el hígado de bacterias, toxinas, parásitos y otros elementos que pueden causar problemas gastrointestinales o hepáticos.

Ayuda a perder peso

El café sin azúcar es una bebida baja en calorías y grasas, siempre y cuando no se le añada ningún tipo de edulcorante o crema. Este acelera el metabolismo basal y aumenta la termogénesis, que es el proceso por el cual el cuerpo genera calor. También puede reducir el apetito y aumentar la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar la ingesta calórica y a evitar los antojos.

Es rico en antioxidantes

Contiene más de 1.000 compuestos bioactivos, algunos de sustancias con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Los antioxidantes ayudan a proteger las células del daño causado por las moléculas del estrés, la contaminación, el tabaco o una dieta poco saludable. El consumo de café (sin azúcar) puede contribuir a prevenir estas enfermedades y a mejorar la salud vascular.

Regula la presión arterial

 El café tiene un efecto estimulante sobre el sistema nervioso y el sistema cardiovascular, lo que puede provocar un aumento transitorio de la presión arterial.

Puede ayudar a prevenir la diabetes

Puede ayudar a prevenir la diabetes tipo 2, al mejorar la sensibilidad a la insulina, que es la hormona encargada de regular los niveles de glucosa en la sangre. También puede reducir la inflamación crónica y el estrés oxidativo, que son dos procesos implicados en el desarrollo de la resistencia a la insulina y la diabetes.

Consumo recomendable

Se considera un consumo moderado entre 3 y 5 tazas al día, siempre que no se superen los 400 mg diarios de cafeína, según los expertos. En cuanto al tipo y la preparación del café, se recomienda elegir un café de calidad, orgánico y de comercio justo, que garantice un buen proceso de cultivo, recolección y tostado.

Los cafés que se deben evitar son:

  • Soluble: contiene muchos aditivos y menos antioxidantes que el natural.
  • Café hervido o filtrado en papel: puede aumentar los niveles de colesterol LDL (malo).
  • Café de cápsulas: puede contener acrilamida, una sustancia química que se forma durante el proceso de tostado del café y tiene efectos negativos en la salud.

