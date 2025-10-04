Tomar tres cafés al día: así reacciona el cuerpo

Efectos
El café está considerado por muchos como un producto imprescindible para afrontar un día. Desde el despertar hasta la noche, los amantes de la cafeína encuentran un momento para tomar la taza que los mantenga despiertos.
No obstante, hacer un uso abusivo de esta sustancia estimulante puede repercutir negativamente en el organismo, causando dependencia y multitud de alteraciones, entre las cuales figura el insomnio.
Por este motivo, es importante dosificar el consumo de café para que no sea excesivo y, sobre todo, conocer cuáles son los horarios adecuados para empezar y dejar de tomar café.
Investigación
Sin embargo, hay estudios que demuestran que consumir café diariamente no es contraproducente, sino todo lo contrario. Es el caso de una investigación publicada en el medio académico 'European Journal of Preventive Cardiology', que analiza datos del estudio prospectivo UK Biobank. La muestra recoge datos de unos 450.000 participantes (con una edad media de 58 años y siendo el 55% de ellos mujeres) que estaban libres de enfermedades cardiovasculares al comienzo del seguimiento y que habían reportado su consumo diario de café.
El estudio concluía, entre otras cosas, que el consumo habitual de hasta cinco tazas de café al día se asociaba con una disminución en la incidencia de enfermedades cardiovasculares en general. Por ejemplo, el riesgo de enfermedad de la arteria coronaria se reducía sensiblemente, especialmente, en quienes tomaban entre 2 y 3 tazas de café diarias.
¿Qué sucede?
Es por ello por lo que se puede decir que tomar tres tazas de café al día puede tener una variedad de efectos en tu cuerpo, algunos de los cuales pueden ser positivos y otros negativos:
- Aumento de la energía: La cafeína presente en el café puede actuar como un estimulante y aumentar el nivel de energía. Esto puede llevar a una mayor productividad y concentración en el trabajo o en otras tareas.
- Aceleración del ritmo cardiaco: La cafeína también puede aumentar la frecuencia cardiaca. Esto puede ser beneficioso para algunas personas, como los atletas que necesitan un impulso de energía para su entrenamiento, pero también puede ser peligroso para personas con problemas cardíacos.
- Cambios en la presión arterial: La cafeína también puede afectar la presión arterial. Aunque algunos estudios sugieren que el consumo moderado de café puede disminuir la presión arterial en personas con hipertensión, en general, la cafeína puede aumentar la presión arterial.
- Problemas de sueño: La cafeína puede afectar el sueño de algunas personas, especialmente si se consume tarde en el día. Esto puede llevar a dificultades para dormir, insomnio y somnolencia durante el día.
- Deshidratación: El café es un diurético, lo que significa que aumenta la producción de orina y puede llevar a la deshidratación. Por lo tanto, es importante beber suficiente agua durante el día para evitar la deshidratación.
- Problemas digestivos: El café también puede tener un efecto laxante en algunas personas, lo que puede causar diarrea o dolor abdominal. Además, la cafeína puede aumentar la producción de ácido en el estómago, lo que puede empeorar los síntomas en personas con enfermedades gastrointestinales.
- Dependencia de la cafeína: El consumo regular de café puede llevar a la dependencia de la cafeína. Esto puede llevar a síntomas de abstinencia, como dolores de cabeza, fatiga y cambios de humor si se reduce el consumo de cafeína o se interrumpe el consumo.
- Cambios en el estado de ánimo: La cafeína también puede afectar el estado de ánimo de algunas personas, haciendo que se sientan más ansiosas o nerviosas. Sin embargo, también puede mejorar el estado de ánimo de otras personas, lo que puede ser beneficioso en momentos de estrés o cansancio.
