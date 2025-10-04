Tomar tres cafés al día: así reacciona el cuerpo

El café está considerado por muchos como un producto imprescindible para afrontar un día. Desde el despertar hasta la noche, los amantes de la cafeína encuentran un momento para tomar la taza que los mantenga despiertos.

No obstante, hacer un uso abusivo de esta sustancia estimulante puede repercutir negativamente en el organismo, causando dependencia y multitud de alteraciones, entre las cuales figura el insomnio.

Por este motivo, es importante dosificar el consumo de café para que no sea excesivo y, sobre todo, conocer cuáles son los horarios adecuados para empezar y dejar de tomar café.

Investigación

Sin embargo, hay estudios que demuestran que consumir café diariamente no es contraproducente, sino todo lo contrario. Es el caso de una investigación publicada en el medio académico 'European Journal of Preventive Cardiology', que analiza datos del estudio prospectivo UK Biobank. La muestra recoge datos de unos 450.000 participantes (con una edad media de 58 años y siendo el 55% de ellos mujeres) que estaban libres de enfermedades cardiovasculares al comienzo del seguimiento y que habían reportado su consumo diario de café.

El estudio concluía, entre otras cosas, que el consumo habitual de hasta cinco tazas de café al día se asociaba con una disminución en la incidencia de enfermedades cardiovasculares en general. Por ejemplo, el riesgo de enfermedad de la arteria coronaria se reducía sensiblemente, especialmente, en quienes tomaban entre 2 y 3 tazas de café diarias.

¿Qué sucede?

Es por ello por lo que se puede decir que tomar tres tazas de café al día puede tener una variedad de efectos en tu cuerpo, algunos de los cuales pueden ser positivos y otros negativos: