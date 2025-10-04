Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pódcast de EL PERIÓDICO | Jane Goodall... y la flotilla

Jane Goodall, junto a un chimpancé

Jane Goodall, junto a un chimpancé / Agencias

Sergi Mas

Sergi Mas

Barcelona
La primatóloga británica Jane Goodall murió este miércoles por causas naturales mientras estaba de gira por California y dejó un vacío en la comunidad científica. Gracias, Jane Goodall, por su aportación al bienestar del reino animal.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica de lunes a viernes y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

