El pódcast de EL PERIÓDICO
El pódcast de EL PERIÓDICO | Jane Goodall... y la flotilla
La primatóloga británica Jane Goodall murió este miércoles por causas naturales mientras estaba de gira por California y dejó un vacío en la comunidad científica. Gracias, Jane Goodall, por su aportación al bienestar del reino animal.
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica de lunes a viernes y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
