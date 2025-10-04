Ni Pau ni Yeray: estos son los nombres sin género más populares en España

Los nombres que usan nuestros abuelos y abuelas van desapareciendo a medida que pasan los años. Como es habitual, la sociedad avanza y, con ello, las denominaciones de las personas.

Allá por los años 50, los nombres más populares en Catalunya para niño eran José, Antonio o Francisco, nombres que ahora apenas se ponen a los recién nacidos.

Un nombre presente

A las niñas, en cambio, se les acostumbraba a poner nombres de vírgenes como inspiración, entre ellos María del Carmen, Montserrat o María, un nombre presente en los registros de cada década.

No obstante, en 2024, los nombres más escogidos en Catalunya para los recién nacidos fueron Martí y Sofía.

En el resto de España, Lucía ha sido el nombre favorito en las últimas dos décadas. En 2022, fue el nombre preferido en diez de las 17 comunidades autónomas, especialmente en Extremadura, donde el 3,11% de recién nacidas se llamó así.

Nombres unisex

Actualmente, muchos padres eligen nombres neutros o unisex, es decir, aquellos que pueden utilizarse tanto para niños como para niñas, sin estar vinculados a un género específico.

Esta decisión puede responder al deseo de criar a sus hijos e hijas sin imponerles etiquetas binarias, fomentando así un desarrollo libre y respetuoso de su identidad personal.

Sin embargo, los nombres unisex tienen algunas características que también hacen que sean llamativos: suelen ser cortos, originales, sonoros y poco frecuentes.

50.772 personas

Otro factor positivo de estos nombres es que, si te gusta alguno de ellos, tienes la seguridad de que podrás llamar a tu hijo de ese modo independientemente de su género.

En España, según el INE, que toma datos del año 2023, los nombres neutros más populares son Alex y Noa o Noah. Alex cuenta con un total de 50.772 personas que se llaman así, de las cuales la mayoría son hombres: 50.330 frente a las 442 mujeres.

Origen hebreo

En el caso de los varones, la edad media se sitúa en los 16 años, y en las mujeres baja hasta los 10,6. La denominación es de origen griega, diminutivo de Alejandro, y significa el defensor.

En cuanto a Noa, se debe tener en cuenta que hay padres que optan por añadir la ‘h’ al final del nombre. Tiene origen hebreo, derivado del nombre bíblico Noé, y el significado principal es descanso, paz o comodidad.

38.178 mujeres

En nuestro país, el nombre Noa -sin h- es predominantemente femenino: lo llevan 38.178 mujeres, con una edad media de 9,5 años, frente a solo 124 hombres, cuya edad media es de 9,7 años.

En cambio, el nombre Noah -con h- es más común entre varones: 6.670 hombres se llaman así, con una edad media de 7,1 años, mientras que entre las mujeres hay 1.739 con este nombre, con una edad media de 9,2 años.

Habituales en otros países

Entre los nombres unisex son frecuentes los nombres que en España pueden ser menos conocidos, pero que son procedentes o más habituales en otros países.

Por eso, algunos nombres neutros pueden ser nombres de origen árabe, nombres ingleses, nombres japoneses o también es frecuente que sean nombres vascos o nombres catalanes.

Este último es el caso de Pau, que puede traducirse como Pablo o como Paz. En este caso, lo llevan un total de 34.249 hombres (con una edad media de 18,9 años) y 281 mujeres (de 17,8 años de media).