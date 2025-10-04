Por qué triunfa en Catalunya este nombre de niña con solo tres letras

Si vas a tener un bebé o conoces a alguien que vaya a ser padre próximamente, seguramente estarás en la ardua tarea de elegir un nombre.

Tienes que tener en cuenta que poner un nombre u otro no es algo baladí, puesto que se trata de algo que acompañará a esa persona toda la vida. Hay quienes apuestan por nombre innovadores, quienes quieren seguir una tradición familiar y quienes prefieren optar por poner aquellos más comunes.

Son precisamente estos últimos quienes marcan los nombres de la generación: cada una de ellas tiene asignado, de forma involuntaria, nombres por excelencia.

Nombres más puestos

No solo influye la época, también la ubicación. Cada nombre trae consigo unas características que lo hacen más propenso en unos lugares u otros. En Catalunya, según el último recuento elaborado por Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), elaborado con datos del año 2024, los nombres más puestos a recién nacidos son Sofía, Júlia, Martí, Martina y Biel.

Sin embargo, hay un nombre muy popular que en el resto de España rara vez se escucha. Es un nombre breve, de tres letras y con una fuerte carga simbólica. Se trata de Ona, un nombre que suena muy catalán y que, además, se está poco a poco extendiendo fuera de las comunidades de habla no catalana.

En toda España, y siempre según datos del 2024, solo hay 8.976 personas llamadas Ona, la mayoría en Catalunya, Comunitat Valenciana y Illes Balears.

Raíz hebrea

De raíces hebreas, este nombre lleva consigo el significado de "aquella bella mujer que nos enseña". Sin embargo, hay corrientes que sugieren un origen gaélico, derivado del nombre Mariona, que a su vez proviene de María, con el significado de "agraciada" o "buena".

Sin embargo, hay dos deportistas catalanas que seguro han contribuido a dar popularidad a este nombre. Se trata de la campeona de natación sincronizada Ona Carbonell y de la futbolista de la selección española Ona Batlle.