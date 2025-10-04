El horóscopo de mañana, domingo 5 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 5 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Si realiza un trabajo intelectual se asombrará de sus logros. Cuide su apariencia personal que hoy será muy importante. Habrá de todo un poco en sus relaciones afectivas. Si conduce procure evitar excesos de velocidad.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Trate de ser más racional y menos arbitrario y haga una buena planificación de su trabajo si no quiere que le desborde. Un compañero puede mostrarse celoso de sus progresos. Cordialidad en sus relaciones amistosas y mejor entendimiento con su pareja.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El saber lo que quiere y su confianza en usted mismo le ayudarán a ir en derechura hacia sus objetivos. También le será de gran ayuda en el trabajo su facilidad de expresión. El entendimiento con su pareja será perfecto.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Día muy irregular en el plano profesional y que influirá en su estado de ánimo, pudiendo pasar de una euforia total al pesimismo más profundo. Sin embargo, gozará de gran claridad mental. Sea práctico ysepa aprovecharla.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Escuche con atención las sugerencias de un socio o compañero, que pueden ser muy acertadas y facilitar su labor. Es posible que hoy cristalice un asunto en el que ha puesto mucha ilusión. La noche se presenta muy animada y grata si no se extralimita con la bebida.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Sus sentimientos serán contradictorios. Deje de preocuparse pensando que todo lo bueno tiene fin y disfrute del momento presente. Procure hacer gestiones para asegurar su futuro y el de su familia.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su intuición brillará hoy por su ausencia y le costará centrarse en sus asuntos. Sin embargo, no debe posponer aquellos que requieran inmediata atención, por lo que deberá hacer un esfuerzo adicional. Cultivar la amistad le proporcionará muy gratos momentos. Cuide su salud más de lo que habitualmente hace.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Conseguirá ver el fruto de sus esfuerzos, lo que le espoleará para superarse. Recibirá una noticia poco grata relativa a un familiar. Su pareja le apoyará y dejará patente su cariño.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Conseguirá más logros si trabaja en equipo que si lo hace en solitario. Procure ser discreto en sus observaciones y moderado en sus gastos. La amistad puede que le traiga algún quebradero de cabeza, pero será un problema pasajero.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

La intervención desafortunada de un socio o compañero acaso le lleve de cabeza. Un viaje de negocios resultará un tanto accidentado. Su pareja será un excelente apoyo moral para usted.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Hoy podrá poner al día sus asuntos profesionales sin esfuerzo. Un familiar se mostrará crítico y poco razonable, lo que le obligará a usar de su paciencia. Compromisos sociales le absorberán más tiempo del que quisiera, pero resultarán gratificantes.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su instinto le llevará a elegir lo más conveniente para su trayectoria profesional. Demostrar su amistad puede representarle hoy un gran esfuerzo. Recibirá buenas noticias que atañen a un familiar.