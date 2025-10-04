El método más fácil para pelar aguacates que todos están usando

El aguacate es una fruta cada vez más conocida que se ha ganado su popularidad, además de por su sabor, por la amplia gama de beneficios para la salud que contiene. Este fruto sirve para mejorar la salud cardiovascular y para la prevención de varias enfermedades cardiovasculares o inmunológicas.

Existe un truco para aprovechar al máximo toda la 'carne' del aguacate. En primer lugar, hacer un corte vertical en el centro del aguacate para partirlo en dos mitades iguales. A continuación, giramos las mitades para que se separen y retiramos, con ayuda del cuchillo, el hueso del aguacate.

Haremos cortes cuadrados sobre las dos mitades para poder sacar la 'carne' con facilidad. Para hacerlo, utilizaremos una cuchara sopera. Por último, a la hora de sacar la carne, mantendremos la cuchara cerca de la piel para no desperdiciar nada.

Cómo saber si el aguacate está maduro

La clave para saber si el aguacate está listo para consumir se encuentra en el color de la pulpa que encontramos al retirar la piel. Si es verde, está prematuro. Si su color es amarillo, está perfecto, mientras que si tiene un color marrón, significa que el fruto se ha pasado.