Nutrición
Ángela Quintas, nutricionista, sobre la proteína en polvo: "No es solo para el deporte, ya que la pueden tomar quienes no llegan a cubrir sus necesidades de proteína con la comida"
Isabel Viña, médico experta en metabolismo y hormonas, aclara si es necesario descansar de los suplementos de magnesio
El cardiólogo Aurelio Rojas explica cuáles son los tres errores más comunes al tomar magnesio
Cloe Bellido
La suplementación y, en especial, el consumo de proteína, se ha asociado siempre a los deportistas. El boom del fitness fue sinónimo de batidos de proteína, que muchos acabaron por asociar a los culturistas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el consumo óptimo de proteína es hasta 0,8 gramos/kilo. Los deportistas de alto rendimiento, sin embargo, pueden aumentar la ingesta hasta 1,2-1,5 gramos/kilo.
Las proteínas son uno de los tres nutrientes esenciales del cuerpo humano. Junto a los carbohidratos y las grasas, componen las bases de la alimentación humana. Es por esto que, si con nuestra alimentación (muy influenciada por el trabajo y la conciliación familiar) no somos capaces de llegar al consumo óptimo de proteína, la suplementación es una buena manera de conseguirlo.
Puede ayudar a personas mayores
Ángela Quintas, nutricionista y divulgadora, defiende que la proteína en polvo no es solo para deportistas. Es más, puede ayudar a personas mayores. "Siempre se ha asociado la proteína en polvo a la gente que hace deporte, con gente que trabaja mucho la musculatura. Pero, por ejemplo, en consulta una paciente me decía que su padre, que era muy mayor, tenía muchísima dificultad ya para comer proteína", introduce.
"En estos casos poder añadir proteína en polvo es maravilloso", explica. Esta proteína en polvo puede ser tanto de origen animal como de origen vegetal. Quintas explica que hay de todo tipo: de suero de leche, guisantes, cáñamo, soja...
La nutricionista pone un ejemplo de una comida que sería completa, pensada sobre todo para aquellas personas mayores con problemas para masticar. "Imaginaros una crema de verduras a la que yo le añado proteína de guisante y además le pongo por encima huevo picado y trocitos de jamón. Esto sería un plato perfecto para una persona que tiene problemas para masticar la proteína y así en ningún momento tendría déficit de proteína".
La proteína es esencial, pues aporta "aminoácidos que el cuerpo no puede fabricar y necesitamos". "Esta es una buena manera de consumir proteína para aquellas personas que por ejemplo tienen dificultades para tragar o para masticar y casi nunca lo asociamos a esto sino que asociamos este tipo de proteína en polvo a gente que hace mucho deporte".
- La asociación '7291: Verdad y Justicia' acusa a 'La revuelta' de invisibilizar su reivindicación sobre las residencias: 'Decepción
- El nombre de niña que se multiplica en Catalunya: su significado en catalán es muy diferente al que tiene en castellano
- Sònia Hurtado: “Se ha investigado poco un recurso nutricional tan potente y abundante como son las algas”
- Los precios de la vivienda crecerán un 5% en 2026, pero caerán en los siguientes 5 años
- La IA obliga a cambiar los trabajos escolares: los profesores piden al alumno reflexión y vuelven a la oralidad
- El Sabadell calcula que el 97% de sus pequeños accionistas residentes en España pagarían impuestos si aceptan la opa
- Uno de los pueblos medievales más bonitos de Catalunya será este fin de semana la meca de las galletas
- Muere el actor Javier Manrique a los 56 años